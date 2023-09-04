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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 11:27

Dünyanın en ölümcül dövüş sporları! Hayatta kalmak için geliştirilen sıra dışı teknikler

Dövüş sporlarının özü, savaş ve savunma tekniği içerse de bazı dövüş sanatlarının amacı daha çok saldırı ve ölümcül sonuçlar içeriyor. İşte dünyanın en ölümcül dövüş sanatları...

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