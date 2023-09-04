Dünyanın en ölümcül dövüş sporları! Hayatta kalmak için geliştirilen sıra dışı teknikler

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Arnis veya Kali Flipinler'de öğretilen bir sanat Tıpkı Brezilyalılar gibi flipinliler de İspanyollar tarafından yasaklanan bu sporu dans öğeleriyle birleştirerek yapmaya devam ettiler.

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Bokator Kamboçya'ya ait bir dövüş sporu. Sopalar kullanılıyor.

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Boks Prefesyonel spor dalları içerisinde en çok ölüme sebep olan dövüş sanatlarından.

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Jeet Kun Do Bruce Lee tarafından icat edilmiş spor Kung Fu ve sokak dövüşü birleşimi.

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Capoeira Brezilya'da köleler tarafından bulunan spor Kölelere dövüşmek yasak olduğu için dans formuna sokularak uygulanıyordu.

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Combato Kanada ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan beri kullandığı dövüş dalı.

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Brezilya Jiı Jitsu'su Son dönemde dünyada oldukça popüler. Birçok farklı daldan teknikler içeriyor.

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Kapu Ku'ialua Hawaii yerlilerine ait bu mızraklı dövüş stili rakibi iki hamlede öldürmeye dayanıyor.

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Keysi Metodu Justo Deigues Serrano adlı İspanyol tarafından bulunan dal. Batman dövüşürken bu tekniği kullanır.

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LINE ABD deniz kluvvetleri askerleri tarafından uygulanan yakın dövüş tekniği. Rakibin hayatını sonlandırmaya yönelik bir dal.

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Muay Thai Diz ve dirsek darbelerinin kullanıldığı en sert sporlardan biri. Gençler arasında hayli popüler.

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Nindokai Almanyalı Dr. Gerhard Shonberger tarafından bulunan bu teknik sadece hayatta kalmayı amaçlar. Bunun için rakibe her şey yapılabilir.

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Ninjutsu Feodal Japonya'da Shinobiler'in kullandığı teknikler bütünü. Kendilerine "İnsan olmayan" denirdi.

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Bacom Peru sokaklarında bulunmuş dövüş dalı. Düşmanı en kısa sürede etkisiz hale getirmeye dayanıyor.

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Sambo Judo ve Grekoromen güreşin birleşimi olan ölümcül spor Kızıl Ordu tarafından bulundu.

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Shippalgi Kore ordusunun yüzyıllardır kullandığı, kılıçlı dövüş stili.

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SPEAR Tony Blauer tarafından bulunmuş teknik. Çoğu haberdar olmasa da dünyanın birçok bölgesindeki polisler suçluyu etkisiz hale getirmek için bu tekniği kullanır.

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Vale Tudo "Her şey mübah" ın Portekizce'si. Adından da anlaşılacağı gibi rakibi yenmek için her yol deneniyor.

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Krav Maga En tehlikeli spor dalı olarak görülüyor. Bu acımasız teknikler İsrail'e ait. Amaç sadece öldürmek.