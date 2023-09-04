Dünyanın en ölümcül dövüş sporları! Hayatta kalmak için geliştirilen sıra dışı teknikler

Arnis veya Kali
Flipinler'de öğretilen bir sanat Tıpkı Brezilyalılar gibi flipinliler de İspanyollar tarafından yasaklanan bu sporu dans öğeleriyle birleştirerek yapmaya devam ettiler.
Capoeira
Brezilya'da köleler tarafından bulunan spor Kölelere dövüşmek yasak olduğu için dans formuna sokularak uygulanıyordu.
Brezilya Jiı Jitsu'su
Son dönemde dünyada oldukça popüler. Birçok farklı daldan teknikler içeriyor.
Kapu Ku'ialua
Hawaii yerlilerine ait bu mızraklı dövüş stili rakibi iki hamlede öldürmeye dayanıyor.
Keysi Metodu
Justo Deigues Serrano adlı İspanyol tarafından bulunan dal. Batman dövüşürken bu tekniği kullanır.
LINE
ABD deniz kluvvetleri askerleri tarafından uygulanan yakın dövüş tekniği. Rakibin hayatını sonlandırmaya yönelik bir dal.
Muay Thai
Diz ve dirsek darbelerinin kullanıldığı en sert sporlardan biri. Gençler arasında hayli popüler.
Nindokai
Almanyalı Dr. Gerhard Shonberger tarafından bulunan bu teknik sadece hayatta kalmayı amaçlar. Bunun için rakibe her şey yapılabilir.
Ninjutsu
Feodal Japonya'da Shinobiler'in kullandığı teknikler bütünü. Kendilerine "İnsan olmayan" denirdi.
Bacom
Peru sokaklarında bulunmuş dövüş dalı. Düşmanı en kısa sürede etkisiz hale getirmeye dayanıyor.
SPEAR
Tony Blauer tarafından bulunmuş teknik. Çoğu haberdar olmasa da dünyanın birçok bölgesindeki polisler suçluyu etkisiz hale getirmek için bu tekniği kullanır.
Vale Tudo
"Her şey mübah" ın Portekizce'si. Adından da anlaşılacağı gibi rakibi yenmek için her yol deneniyor.
Krav Maga
En tehlikeli spor dalı olarak görülüyor. Bu acımasız teknikler İsrail'e ait. Amaç sadece öldürmek.