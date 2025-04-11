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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 11:23 |

Dünyanın en lanetli 8 objesi! Kimse bunlara sahip olmak istemiyor

Dünyanın dört bir yanında lanetli olduklarına inanılan esrarengiz objeler insanları hayrete düşürüyor. Kimisi ölüm getiriyor, kimisi uğursuzluk... İşte hikâyeleriyle tüyler ürperten 8 lanetli eşya!

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