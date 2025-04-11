Dünyanın en lanetli 8 objesi! Kimse bunlara sahip olmak istemiyor

1. Hope Elması (Umut Elması): "Hope Elması ve beraberinde getirdiği uğursuzluklar"
45,52 karat ağırlığındaki Hope Elması, dışarıdan bakıldığında herkesin sahip olmak isteyeceği güzel bir mücevher. Ancak hikâyesini duyduktan sonra çok az kişi onu satın almaya cesaret edebilir. Elmasın Hindistan'da çıkarıldıktan sonra Fransız tüccar Jean-Baptiste Tavernier'in eline geçtiği ve Avrupa'ya getirildiği düşünülüyor.
Hope Elması'nın ilk alıcısı 1668'de Kral XIV. Louis oldu. Elmas daha sonra Kral XV. Louis'e geçti. Onun elindeyken, eşi Marie Antoinette ile birlikte idam edildi ve elmasın laneti böylece başladı. Elmas Kral IV. George'a satıldığında, ağır borçlara battı. Sonraki sahibi Henry Philip Hope, ölünce elması torununa bıraktı, ancak torunu da borçlar nedeniyle elması satmak zorunda kaldı.
Evalyn McLean, elması satın alıp kilisede kutsatmak istedi. Ancak rahip Russell Monseigneur elması kutsarken gökyüzünü yırtan bir şimşek kiliseyi salladı. McLean da borçları yüzünden elması satmak zorunda kaldı. Hope Elması şu anda Washington DC'deki Jeoloji, Mücevherler ve Mineraller Müzesi'nde sergileniyor.
Heykelin laneti, sahibi olan her aileyi yok etmesi. İlk sahibi olan yedi kişilik aile altı yıl içinde öldü. İkinci sahip Ivor Menucci, dört yılda ailesini kaybetti. Üçüncü aile de benzer trajediler yaşayınca, heykel Royal Scottish Museum'a bağışlandı.
3. Karanlık Ayna: "Ziyaretçilere korku dolu görüntüler gösterdiği söylenen Dark Mirror"
Paranormal ve Okült Seyahat Müzesi'nde bulunan bu ayna, insanlara geleceklerine veya en kötü korkularına dair görüntüler gösteriyor. Normal aynalardan farklı olarak lanetli olduğu düşünülüyor. Columbus'taki bir psişik fuarından satın alınan aynayı görenler, kendi cesetlerini gördüklerini iddia ediyor.
4. James Dean'in Porsche'si: "James Dean'in ölümcül arabası ve laneti"
Hollywood yıldızı James Dean bir öğle yemeğinde Sir Alec Guinness ile yaptığı konuşmada bu arabaya binenin bir hafta içinde öleceğini söylemişti.
Nitekim Dean, bir hafta sonra bu arabayla yaptığı kazada hayatını kaybetti. Lanet orada da bitmedi. Arabayı onarmaya çalışan bir tamircinin bacakları kırıldı. Daha sonra aracı alan iki yarışçının biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Arabanın parçalarını çalmaya çalışan iki hırsız da yaralandı. Sergilendiği bir müze yandı, arabayı taşıyan kamyonun sürücüsü öldü. En sonunda araba kayboldu, lanet de onunla birlikte ortadan kayboldu.
5. 0888-888-888 Telefon Numarası: "Uğursuzlukla anılan gizemli telefon numarası"
Bu telefon numarası, Bulgaristan'daki bir şirkete ait. Numarayı kullanan kişilerin çoğu gizemli şekilde öldü. Şirket, numarayı kullanmayı bıraktı.
6. Thomas Busby'nin Sandalyesi: "63 kişinin ölümüne neden olduğu söylenen lanetli sandalye"
1702'de Thomas Busby, kayınpederini sandalyesine oturduğu için boğarak öldürdü. İdam edilmeden önce sandalyeyi lanetlediği söylenir. Sandalyeye oturan 63 kişi öldü. Sandalye, Thirsk Müzesi'nde tavana asılı duruyor.
7. Basano Vazosu: "15. yüzyıldan kalma, ölümlerle anılan lanetli vazo"
15. yüzyıldan kalma bu vazo, elinde tutan bir gelinin ölümüyle lanetlendi. Aile üyeleri gizemli ölümler yaşayınca vazoyu gömdü. 1988'de çıkarılıp satıldığında, ilk alıcı (bir eczacı) iki ayda öldü. İkinci alıcı (arkeolog) üç ay sonra öldü. Vazo, bir aile üyesi tarafından pencereden atılarak parçalandı
8. Annabelle Oyuncağı: "Gerçek Annabelle bebeği ve korkunç paranormal olaylar"
Korku filmi Conjuring ile ünlenen bu bebek, gerçekte Ed ve Lorraine Warren'ın Okült Müzesi'nde tutuluyor. Sahibi Donna, bebeğin odasında hareket ettiğini fark etti. Bebek, kan izleri bırakıp notlar yazmaya başlayınca, bir medyum tarafından "ruhunun ele geçirildiği" söylendi. Donna'nın arkadaşı Lou, bebek tarafından öldürüldü. Warren çiftinin yaptığı cin çıkarma başarısız oldu. Bebek hâlâ müzede kilitli.