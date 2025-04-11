Dünyanın en lanetli 8 objesi! Kimse bunlara sahip olmak istemiyor

Nitekim Dean, bir hafta sonra bu arabayla yaptığı kazada hayatını kaybetti. Lanet orada da bitmedi. Arabayı onarmaya çalışan bir tamircinin bacakları kırıldı. Daha sonra aracı alan iki yarışçının biri öldü, diğeri ağır yaralandı.





Arabanın parçalarını çalmaya çalışan iki hırsız da yaralandı. Sergilendiği bir müze yandı, arabayı taşıyan kamyonun sürücüsü öldü. En sonunda araba kayboldu, lanet de onunla birlikte ortadan kayboldu.