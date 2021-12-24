Dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister

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Paris'teki Yeraltı Mezarlığı

Uzun koridorlar, kafatasları ve kemiklerle "döşenmiş"... Şehrin altında 187 kilometrelik bir alana yayılan mezarlığın sadece küçük bir bölümü ulaşıma açık. Aman dikkat! Her an karşısına bir hayalet çıkabilir.

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Mutter Müzesi (ABD)

Doktorları anatomi ve anormal durumlar konusunda eğitme amaçlı kurulan müze geniş kafatası koleksiyonuyla ünlü.

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Müzede ayrıca gömüldüğü yerde sabuna dönüşen bir kadın cesedi, 2 kafalı bir çocuk iskeleti gibi diğer korkunç şeyler görmek de mümkün.

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Truk Lagoon (Mikronezya)

Japon donanmasının büyük kısmı şu anda Hawai takımadalarının güneydoğusundaki Truk lagününün derinliklerinde yatıyor. Dalgıçlar için çok çekici olan bu hayalet donanmayı görmeye giden dalgıçların nerdeyse hiçbiri geri dönemedi.

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Sonora Meksika'daki Cadı Pazarı

Sonora'da küçük barakalarda kalan cadılar yoksulluk ve kafirliğin pençesine düşmüş insanları 10 dolara kurtaracaklarını vaat ediyorlar. Cadı pazarı geleceklerini öğrenmek isteyen Meksikalı yolcular ve turistlerle her gün dolup taşıyor. Burada gizemli iksirler yılan kanı ve şans getirdiğine inanılan kurutulmuş sinekkuşları da satılıyor.

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Easter Island (Şili)

Bu ada, taştan oyulmuş dev heykelleriyle ünlü. Heykeller merhamet diler gibi gökyüzüne bakıyorlar. Tuhaf olansa 20 metre yükseklikte ve 90 ton ağırlıkta bu dev heykelleri kimin yaptığını kimsenin bilmemesi. Adada heykeltıraşlık sanatından anlayan bir kişi bile yok!

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Manchac Bataklığı (Louisiana)

Bu yer aynı zamanda "hayalet bataklık" olarak da biliniyor.

Efsaneye göre bataklık 1920'lerde tutsak edilen bir Voodoo kraliçesi tarafından lanetlenmiş. Bataklıkta kurulmuş 3 küçük köy1915'teki fırtına yüzünden yok oldu.

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San Jose California'daki The Winchester House

Bir cephanelik fabrikasının varisi olan Sarah, Winchester'a bir gün falcıya gider.

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Falcı, Sarah'a hayatı boyunca hayaletlerin peşini bırakmayacağını batıya gidip orda bir ev inşa etmesini ve evin inşaatının ölene kadar devam etmesi gerektiğini söyler.

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1884'te başlayan inşaat 38 yıl boyunca Sarah'ın ölümüne kadar devam eder.

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Bugün eve ziyarete gelenler hayaletlere inanmasalar bile evde hayalet gördüklerini iddia ediyorlar.

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Duvarlardaki kapıların ya da tavandaki merdivenlerin buna katkısı olduğu bir gerçek!

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Mary King's Kilisesi (Edinburgh)

17. yüzyılda veba hastalarının içinde ölüme terk edildikleri bu kiliseyi ziyaret edenler kollarına ve bacaklarına görünmez bir yaratığın dokunduğunu iddia ediyorlar. Yöre sakinleri bunun anne babası tarafından 1645'te burada terk edilen Annie isimli bir kızın hayaleti olduğuna inanıyorlar.

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Thelema Manastırı (Sicilya)

Pagan freskleriyle dolu bu manastır bir zamanlar dünyanın en ünlü "satanist .... partisi" mekanıydı. Film yapımcısı Kenneth Anger manastırın bir filmini yaptı fakat bu film gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Manastır bugün yıkılmanın eşiğinde.