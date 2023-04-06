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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 10:19

Dünyanın en iyi korunan yeri! İçerdekileri kimsenin görmesine izin verilmiyor

Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz ama üstün güvenlik önlemleri ile korunan ve içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu yerleri çoğumuz bilmiyoruz...

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