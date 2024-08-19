Dünyanın en hızlı treni hangisi? Kaç km hıza ulaşıyor?

3 - CR Fuxing

China Railway High-speed (CRH) tarafından işletilen ve CRRC tarafından geliştirilen bir dizi yüksek hızlı ve daha yüksek hızlı EMU trenidir. Bu trenler tamamen Çin'de tasarlanan ve üretilen ilk başarılı yüksek hızlı trenlerdir. 350 km (220 mph) çalışma hızıyla düzenli hizmet veren dünyanın en hızlı geleneksel yüksek hızlı trenleri arasındadır