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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:18

Dünyanın en hızlı treni hangisi? Kaç km hıza ulaşıyor?

Dünyanın en hızlı trenleri özellikle yüksek nüfusa sahip şehirlerde önemli yer taşınmaktadır. Teknolojinin getirdiği olanaklar ile birlikte trenlerin hızı da artış göstermiş durumda. İşte dünyada en hızlı 10 treni...