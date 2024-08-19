Dünyanın en hızlı treni hangisi? Kaç km hıza ulaşıyor?

10 - Trenitalia Frecciarossa 1000
Trenitalia'nın amiral gemisi olan bu tren 2015 yılında hizmete girmiştir. 360 km (223 mph) ile daha yüksek bir azami hıza sahiptir, ancak hizmette 300 km (186 mph) ile sınırlıdır
9 - Korail KTX-Sancheon
Hyundai Rotem tarafından 2000'li yılların ikinci yarısında inşa edilen ve Mart 2010'dan bu yana Korail tarafından işletilen bir Güney Kore yüksek hızlı trenidir. En yüksek hızı 305 km (189,5 mil) olan KTX-Sancheon, Güney Kore'de işletilen ikinci ticari yüksek hızlı tren ve Güney Kore'de tasarlanıp geliştirilen ilk yerli yüksek hızlı trendir.
8 - Renfe AVE 103
İspanyol ulusal demiryolu şirketi Renfe tarafından işletilen AVE (Alta Velocidad Española) yüksek hızlı trenleri, İspanya'nın 310 km saate kadar çıkan uzun mesafe trenleri yelpazesinin en üst noktasını oluşturmaktadır. İspanyolcada kuş anlamına gelen "ave" kelimesinden esinlenen AVE trenleri, İspanya'nın büyük şehirlerini birbirine bağlamak için yüksek hızlı rotalar kullanmaktadır.
6 - JR Shinkansen
Shinkansen hızlı trenleri Japonya'yı keşfetmenin en hızlı ve en uygun yoludur. Japan Rail (JR) ağı oldukça geniştir ve trenler 320 km saat (199 mph) hıza ulaşmaktadır.
5 - SCNCF TGV
Train a Grande Vitesse ya da TGV ikonik bir araçtır. İlk olarak Fransa'da Avrupa'nın ilk yüksek hızlı demiryolunda çalışan ve Avrupa'da yüksek hızlı demiryolunun öncüsü olan SCNCF TGV günlük işletimde 320 km saatlik en yüksek ray hızında çalışmaktadır.
4 - DB ICE
Almanya'nın en yeni nesil yüksek hızlı ICE treninin hızı 320 km saat olup, bu da onları Avrupa'nın en hızlı trenleri haline getirmektedir.
3 - CR Fuxing
China Railway High-speed (CRH) tarafından işletilen ve CRRC tarafından geliştirilen bir dizi yüksek hızlı ve daha yüksek hızlı EMU trenidir. Bu trenler tamamen Çin'de tasarlanan ve üretilen ilk başarılı yüksek hızlı trenlerdir. 350 km (220 mph) çalışma hızıyla düzenli hizmet veren dünyanın en hızlı geleneksel yüksek hızlı trenleri arasındadır
2 - CR Hexie
Çin'de Pekin-Tianjin şehirlerarası demiryolu hattı, Wuhan-Guangzhou Özel Yolcu Hattı, Zhengzhou-Xi'an Özel Yolcu Hattı ve Şanghay-Nanjing şehirlerarası demiryolunda kullanılan Siemens Velaro yüksek hızlı treninin bir versiyonudur. 350 km (220 mph) çalışma hızıyla düzenli hizmet veren dünyanın en hızlı geleneksel yüksek hızlı trenleri arasındadır
1 - Shanghai Maglev
Dünyanın en hızlı treni Çin'de yer alıyor. Longyang Lu ile Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'nı birbirine bağlayan trenin toplam hat uzunluğu 30,5 kilometre. Tüm hattı 460 km hızla sadece 7,5 dakikada alıyor. 2004 yılında hizmete açılan trende Transrapid teknolojisi bulunuyor. Yani trende tekerlek yok. Süper güçlü mıknatıslar sayesinde hareket eden tren raylarla temas etmeden havada süzülüyor.