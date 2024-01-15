Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra yükseldi
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan 'Global Firepower' internet sitesi, 2024 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. Şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanılıyor. Türkiye ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre birçok ülkeyi geride bırakarak 3 sıra yükselmiş durumda. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...