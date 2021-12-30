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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:38

Dünyanın en garip meslekleri! İlk kez duyacaksınız

Bazı meslekler ihtiyaç yüzünden, bazıları eğlence için ve bazıları da başka nedenlerle yapılır. Bu sebeple dünyada birçok alışılmamış, tuhaf meslekler vardır. işte onlardan bir kaçı

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