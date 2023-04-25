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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 16:32

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi! Binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı

Bilim insanları Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında “Taam ja” adı verilen dünyanın en derin ikinci mavi deliğini keşfettiklerini duyurdu. Yeni keşif, düşük oksijenli ortama adapte olmuş canlıların sırlarını ortaya çıkardı ve binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir bakış açısı sundu.

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