  • $13,7893
  • 15,6485
  • 839.8
  • 2021.81

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 13:27

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor! Eyfel Kulesi'nden daha uzun

Eyfel Kulesi'nden daha uzun boyutuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder of the Seas”, suya inmeye hazırlanıyor. 4 Mart'ta ABD, Florida'dan Karayipler'e ilk yolculuğunu gerçekleştirecek olan 362 metrelik dev gemi, 18 güvertesi, 6 bin 988 yolcu ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle öne çıkıyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.