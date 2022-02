Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor! Eyfel Kulesi'nden daha uzun

1 / 12

Geçtiğimiz ay yapımı tamamlanan dünyanın en büyük yolcu gemisi "Wonder of the Seas", suya inmeye hazırlanıyor.

2 / 12

362 metre uzunluğundaki geminin ilk yolculuğuna 4 Mart'ta çıkacağı belirtilirken dev geminin ABD, Florida'dan Karayipler'e gideceği belirtildi.

3 / 12

Eyfel Kulesi'nden daha uzun olan 18 güverteli yolcu gemisi, Fransa'nın Saint-Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesinde inşa edilirken, 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle dünyanın en büyük gemisi haline geldi.

4 / 12

İlk yolculuk ile ilgili konuşan geminin operasyon başkan yardımcısı Mark Tamis, "Dünyanın dört bir yanından misafirlere, altı yıllık bir sürecin ardından Wonder of the Seas ve onun birinci sınıf özelliklerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

5 / 12

Tamis, "Planlamadan teslimata kadar, şirket genelindeki uzmanlığımızı kullandık ve gerçekten hayranlık uyandıran bir şey yaratmak için misafirimizin önerilerini ve geri bildirimlerini birleştirdik" ifadelerini kullandı.

6 / 12

Geminin, Mayıs ayında Barcelona ve Roma'dan Batı Akdeniz turları başlamadan önce, Mart ayında Fort Lauderdale, Florida'dan Karayipler'e beş ila yedi gecelik yolculuklar yapmaya başlayacağı vurgulandı.

7 / 12

Wonder of the Seas, biri 20 binden fazla çiçek içeren sekiz mahalleden oluşurken ve gemideki özellikler arasında denizdeki en yüksek kaydırağının yanı sıra 10 katlı yüksek bir çelik halat ve havuz başı büyük bir sinema ekranı bulunuyor.

8 / 12

Tamis, "Misafirlere gerçekten olağanüstü bir deneyim yaşatmak için en iyi ve en yenilikçi gemileri sunmaktan her zaman kendimizle gurur duyduk" şeklinde konuştu.

9 / 12

Geminin başlangıçta 2021'de teslim edilmesi planlanıyordu, ancak bu, küresel pandeminin neden olduğu gecikmeler nedeniyle ertelenirken, kruvaziyer endüstrisi, Covid-19'un bir sonucu olarak son iki yılda sürekli aksamalarla karşı karşıya kaldı.

10 / 12



11 / 12