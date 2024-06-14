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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 09:40

Dünyanın en büyük helikopter filosuna sahip ülkeleri! Türkiye'nin yükselişi devam ediyor

Askeri helikopterler, modern savaşlarda önemli bir rol oynamakta ve arama kurtarma görevleri ve önemli kargoların hızlı teslimatı da dahil olmak üzere çok çeşitli operasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Bu sebeplerden dolayı güçlü ir savunma için güçlü bir helikopter filosu da gerekli. İşte dünyanın en büyük helikopter filosuna sahip ülkeleri ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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