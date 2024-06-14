Dünyanın en büyük helikopter filosuna sahip ülkeleri! Türkiye'nin yükselişi devam ediyor

20. Tayvan
> Helikopter filosu büyüklüğü: 207
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 737
> En yaygın helikopter AH-1W (62 adet)
19. Polonya
> Helikopter filosu büyüklüğü: 208
> Toplam Hava Kuvvetleri filosu: 459
> En yaygın helikopter Mi-2 (44 adet)
18. Kolombiya
> Helikopter filosu büyüklüğü: 211
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 465
> En yaygın helikopter S-70i/UH-60L (51 adet)
17. Birleşik Arap Emirlikleri
> Helikopter filosu büyüklüğü: 222
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 565
> En yaygın helikopter S-70/UH-60L/M (80 adet)
16. İngiltere
> Helikopter filosu büyüklüğü: 233
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 663
> En yaygın helikopter CH-47 HC3/4/5/6/MH-47G (57 adet)
15. Suudi Arabistan
> Helikopter filosu büyüklüğü: 258
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 897
> En yaygın helikopter S-70/i/UH-60L/M (43 adet)
14. Yunanistan
> Helikopter filosu büyüklüğü: 271
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 635
> En yaygın helikopter UH-1H (64 adet)
13. Cezayir
> Helikopter filosu büyüklüğü: 273
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 547
> En yaygın helikopter Mi-8/17/171 (138 adet)
12. Almanya
> Helikopter filosu büyüklüğü: 287
> Toplam Hava Kuvvetleri filosu: 601
> En yaygın helikopter CH-53G/GA/GS (81 adet)
11. Pakistan
> Helikopter filosu büyüklüğü: 322
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 1.413
> En yaygın helikopter AH-1F (50 adet)
10. Mısır
> Helikopter filosu büyüklüğü: 325
> Toplam Hava Kuvvetleri filosu: 1.069
> En yaygın helikopter Boeing AH-64 Apache (46 adet)
9. İtalya
> Helikopter filosu büyüklüğü: 404
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 850
> En yaygın helikopter AW129 (58 adet)
8. Fransa
> Helikopter filosu büyüklüğü: 438
> Toplam Hava Kuvvetleri filosu: 1.004
> En yaygın helikopter SA342 (109 adet)
7. Türkiye
> Helikopter filosu büyüklüğü: 478
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 1.065
> En yaygın helikopter UH-1H (86 adet)
6. Japonya
> Helikopter filosu büyüklüğü: 566
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 1.451
> En yaygın helikopter UH-1J (130 adet)
5. Güney Kore
> Helikopter filosu büyüklüğü: 739
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 1.602
> En yaygın helikopter MD500 (248 adet)
4. Hindistan
> Helikopter filosu büyüklüğü: 807
> Toplam Hava Kuvvetleri filosu: 2.210
> En yaygın helikopter Mi-17V-5 (222 adet)
3. Çin
> Helikopter filosu büyüklüğü: 913
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 3.166
> En yaygın helikopter Mi-17/171 (242 adet)
2. Rusya
> Helikopter filosu büyüklüğü: 1.531
> Hava Kuvvetlerinin toplam filosu: 4.182
> En yaygın helikopter Mi-8/17/171 (783 adet)