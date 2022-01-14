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Yeterli cazibe oluşturmamaktan ya da siyasi nedenlerden ötürü turistlerin pek uğramadığı bu ülkeler dikkat çekici güzelliklere ev sahipliği yapıyor. İşte dünyanın en az ziyaret edilen ülkeleri....

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Moldova Etrafı Romanya ve Ukrayna ile çevrili olan Moldova, Avrupa'nın en küçük ve fakir ülkelerinden biri. Eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Moldova, Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Avrupa'da Türk vatandaşlarının kimlik belgesi ile gidebildiği ülkelerden biri olan Moldova'nın başkenti Kişinev ülkenin dünyaya açılan kapısı konumunda.

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Kuzey Makedonya Balkan ülkesi Kuzey Makedonya, yüzlerce yıl süren Osmanlı yönetimi nedeniyle bu devre ait günümüzde de çok sayıda mimari esere ev sahipliği yapmakta. Ülkenin başkenti Üsküp, Vardar nehri ile ikiye ayrılırken eski şehir bölümü camileri, hamamları ve tarihi evleriyle bir Anadolu kenti görünümündedir. Kuzey Makedonya da Avrupa'da vizesiz seyahat yapılan ülkelerden biri.

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San Marino Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan San Marino'nun etrafı tamamen İtalya ile çevrilidir. 33 bin nüfusa sahip olan San Marino, vatandaşından çok turisti ağırlasa da dünya standartlarında bu epey düşük bir sayı. Nüfusunun büyük bir bölümünün yaşlı olması nedeniyle San Marino, emekliler ülkesi olarak da bilinmekte.

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Belarus Avrupa'nın en kapalı ülkesi olarak bilinen Belarus, kıtanın en keşfedilmemiş rotalarından biri olma özelliği taşımakta. Avrupa'nın geri kalanıyla yaşadığı siyasi gerilim nedeniyle Belarus'a komşu ülkeler dışında pek de ziyaretçi uğramamakta. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Belarus'un başkenti Minsk, Sovyetler Birliği döneminden kalma yapılarıyla dikkat çekiyor.

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Sao Tome ve Principe Afrika'nın en batısında bir ada ülkesi olan Sao Tome ve Principe, neredeyse dünyadaki hiçbir ülkeye vize uygulamamakta. Buna rağmen bu küçük ada ülkesi, ulaşımın zorluğu, kısıtlı imkanlar ve konaklama tesisi yetersizliğinden ötürü çok az sayıda yabancı ziyaretçi ağırlıyor. Ülke, Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor.

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Komorlar Bir başka ada ülkesi olan Komorlar, sahip olduğu eşsiz güzellikteki plajlarına rağmen az sayıda turist çeken bir diğer ülke. Bunun nedeni ülkenin içinde bulunduğu imkansızlıklar ve zorlu doğa koşulları. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Komor adalarının çoğunluğu Müslüman. Ülkeyi ortalama 28 bin kişi ziyaret ediyor.

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Ekvator Ginesi Siyasi çalkantıların eksik olmadığı Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi, bu nedenle bir türlü huzura kavuşamıyor. Darbelerin ve çatışmaların eksik olmadığı ülke bu yüzden turizm potansiyelini de ortaya çıkaramıyor. Çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan ülke, aslında safari turları için büyük bir cazibe oluşturmakta.

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Cibuti Afrika'nın bir diğer az ziyaretçi çeken rotası ise Cibuti. Yemen'in hemen karşısında, Kızıldeniz'in başladığı noktada bulunan Cibuti, çoğunluğun Arapça konuştuğu bir ülke. 920 bin kişinin yaşadığı ülke siyasi çalkantılar ve olanaksızlardan ötürü turizm potansiyelini gerçeğe dönüştüremeyen bir diğer Afrika ülkesi olarak karşımıza çıkıyor.

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Doğu Timor Rotamızı Asya'ya çeviriyoruz. 2002 yılında Endonezya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilân eden Doğu Timor, günümüzde de pek çok ülke tarafından tanımamış durumda. Küçük ve fakir bir ülke olan Doğu Timor, milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Endonezya'nın aksine, turistlerin ilgisini çekmeye başaramıyor.

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Türkmenistan Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan'a geçtiğimiz yıl sadece 7 bin yabancı ziyaretçi gelmişti. Turistler için zorlu bürokratik süreçlerin bulunduğu ülkede yabancı ziyaretçiler ancak grup halinde seyahat edebiliyor. Arabaların sadece beyaz ve gri renkte olabildiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki yapıların da neredeyse tamamı mermerden inşa edilmiş durumda.

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Tacikistan Orta Asya'da, turistlerin pek de gitmediği bir diğer rota ise Tacikistan. Ekonomik olarak zayıf bir ülke olan Tacikistan öte yandan keşfedilmeyi bekleyen doğa güzelliklerine de ev sahipliği yapmakta. Tarihi ipek yolu üzerinde yer alan Tacikistan'ın %90'ı dağlarla kaplı. Bu da ülkede ulaşım açısından büyük bir engel oluşturuyor.

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Brunei Malezya'ya komşu bir sultanlık olan Brunei, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olma özelliği taşıyor. Zengin doğal kaynaklarıyla dikkat çeken ülkede gelir adaletsizliği olmakla birlikte kişi başına düşen gelir oldukça yüksek seviyede. Dışarıya kapalı bir ülke olan Brunei, doğasıyla da dikkat çekiyor.

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Guyana Bu sefer rotamızı Amerika kıtasına çeviriyoruz. Güney Amerika ülkesi Guyana, dünyada doğal güzellikleriyle dikkat çekse de hakkında çok da bir fikir sahibi olunan yerlerden biri değil. Dışarıya kapalı bir ülke olan Guyana, bu nedenle çok az sayıda yabacı ziyaretçiyi ağırlamakta. 790 bin kişinin yaşadığı ülkede sömürge döneminin izleri günümüzde de etkisini göstermekte.

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Surinam Uzun yıllar Hollanda sömürgesi olan Surninam, günümüzde Amerika kıtasında, en yoğun Afrikalı göçmen nüfusa sahip ülkelerden biri olma özelliği taşıyor. Başkenti Paramaribo'nun renkli yapılarıyla dikkat çeken Surinam öte yandan da oldukça fakir bir ülke. Surinam turist sayısı bakımından da oldukça geride.

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Belize Karayiplerin tabiat harikası ülkesi Belize, sahip olduğu güzelliklere rağmen az sayıda turist ağırlayan bir yer. Orta Amerika ülkesi olan Belize'de genelde dünyanın önde gelen zenginlerinin kiraladığı küçük adalar bulunmakta. Ama bunun dışında Belize, dışarıdan çok fazla turist ağırlayan bir ülke değil.

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St. Vincent St. Vincent ve Grenadinler, Karayip Denizi'nde dokuzunda yerleşim olan 32 adadan oluşan bir ülkedir. Coğrafya nedeniyle etrafta dolaşmak nispeten zordur. ancak ülke zamanda zenginler için bir kaçış noktasıdır, bazı adalar (örneğin Mustique), fiyatları günde 4.000 $ 'dan başlayan villaları kiralamak mümkün.