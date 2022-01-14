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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 10:27

Dünyanın en az ziyaret edilen ülkeleri

Pek çoğu keşfedilmeyi bekleyen ülkeler, bugüne kadar bulundukları coğrafyaların en az ziyaret edilen ülkeleri olma özelliği taşıyor.

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