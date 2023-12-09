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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 22:22

Dünyadan Filistin'e destek gösterileri... İsrail'in katliamlarına tepki gösterildi

ABD, Fransa, İrlanda, İngiltere, BAE, İspanya ve Tunus'ta bir araya gelen binlerce kişi, işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi.

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