Dünyadan Filistin'e destek gösterileri... İsrail'in katliamlarına tepki gösterildi

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İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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İspanya'nın Bask bölgesinde bulunan Gernika kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce vatandaş Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya gelerek Filistin bayrağı figürü oluşturdu. Filistin'e desteklerini gösteren göstericiler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

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Tunus'ta Filistinli gazetecilere destek gösterisi düzenlendi.

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Tunus'un başkenti Tunus'ta toplanan bir grup gazeteci, Filistinli meslektaşlarına destek için gösteri düzenledi. Tunus Gazeteciler Sendikası binası önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında onlarca gazetecinin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

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New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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ABD'nin New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesinde bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasını talep eden pankartlar taşıdı.

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Dubai'deki BM İklim Zirvesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansına (COP28) katılan bir grup aktivist, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

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Londra'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'e destek için bir araya gelen binlerce kişi, Parlamento meydanına yürüyerek ateşkes çağrısında bulundu.

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İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir arayan gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistinliler için destek gösterisi düzenledi. Kent merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler ateşkes çağrısında bulundu.

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Parisliler şiddetli yağışa rağmen "Gazze'de ateşkes" için yürüdü.

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Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun yağmura aldırış etmeden sokağa inen halk, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi. Paris'te kötü hava koşullarına ve şiddetli yağışa rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçisi Parisliler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle Millet Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ve şemsiyelerle yürüyen göstericiler, "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

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