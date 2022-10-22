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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:55

Dünyadaki en korkunç 10 yer belli oldu! işte tüyler ürperten hikayeleri

İnsanı dehşete düşüren çukurlar, sırrı açıklanamayan olaylar, ürkütücü müzeler, ilginç pazarlar... Binlerce turistin bile görmek istediği birbirinden korkunç yerler en çok da bu yönleriyle dikkat çekiyor. İşte kimsenin girmeye cesaret edemediği korkunç mekanlar...

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