Dünyadaki en korkunç 10 yer belli oldu! işte tüyler ürperten hikayeleri

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Lome Voodoo Pazarı, Togo Batı Afrika ülkesi Togo'da bulunan, dünya üzerindeki en ilginç pazarda bölgede yaşayan timsah, sürüngen, maymun, yılan gibi hayvanların kafatasları satılmakta.

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Darvaza Çukuru, Türkmenistan Türkmenistan'da bulunan Darvaza Çukuru, cehennem tasvirlerine olan benzerliği nedeniyle Cehennem Kapısı olarak da anılıyor.

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Korkutucu bir görüntüye sahip olan bu çukur aslında yıllar önce yaşanan bir doğalgaz patlaması sonucu meydana gelen yangından ibaret. Yangın yarım yüzyıldır söndürülemiyor.

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Oyuncak bebekler adası, Meksika Meksika'daki bu ada ilginç bir özelliğe sahip. Julian Santana Barrera isimli Meksikalu adam, kötü ruhları uzak tutmak için tüm adayı pek de şirin olmayan görünüme sahip oyuncak bebeklerle donatmış.

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Beelitz Heilstätten Sanatoryumu, Almanya Berlin'de bulunan bu sanatoryum uzun yıllar amansız hastalıklarla mücadele edenleri ağırlıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan Adolf Hitler de bir süre burada tedavi olmuştu.

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Amsterdam İşkence Müzesi Amsterdam'da bulunan bu müze, tarih boyunca insanların kullandığı korkunç işkence aletlerinin sergilendiği bir yer.

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Sedlec Kilisesi Çekya'da bulunan Sedlec Kilisesi, bölgede geçmişte yaşamış 70.000 kişinin kemiklerinin korunduğu yer. Kimi kemiklerin dekorasyon amacıyla da kullanıldığı kilise özellikle bölgeye yabancı olan turistleri ürkütüyor.

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Aokigahara Ormanı, Japonya Japonya'da Fuji Dağı eteklerinde bulunan bu orman korku filmlerine dahi konu oluyor.

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Aokigahara Ormanı, Japonya Bu ormanda yetkililerin belirlediği alanların dışına çıkanların çoğundan bir daha haber alınamadı.

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Uzmanlar ise bölge insan zihnini yoran ve kimi insanlarda da deliliğe varacak seslerin bulunduğunu düşünüyor.



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Catacombe, Paris Paris'in merkezinde bulunan Catacombe, yüz binlerce iskelete ev sahipliği yapıyor. Kentteki mezarlıkların kaldırılmasından sonra eski bir maden bölgesinde toplanan yüz binlerce iskelet, bugün bir müze.

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Tütsülenmiş Mumyalar, Papua Yeni Gine Angalar ölen yakınlarını defnetmek yerine, cesetlerini tütsü tekniğiyle mumyalıyorlar.

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Tütsülenmiş Mumyalar, Papua Yeni Gine Köylerin biraz dışında gerçekleştirdikleri bu metotla ölülerini sık sık ziyarete giden Anga kabilesine mensup insanlar, büyüklerine saygılarını göstermiş oluyor.