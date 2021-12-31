Dünyada yeni yıl coşkusu başladı

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Ada ülkesi Yeni Zelanda coğrafi konumu sebebiyle her zaman olduğu gibi yeni yıla ilk girilen ülke oldu.

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Yeni Zelanda, 2022'ye Auckland'de düzenlenen on dakikalık havai fişek ve ışık gösterisi ile girdi.

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Koronavirüs salgının etkisinde yaşanan kutlamalarda havai fişek gösterileri düzenlendi ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak büyük kalabalıklar meydanlarda toplanarak 2022'ye neşe içinde girdi.

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Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

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Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.

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TSİ saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi.

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Yeni Zelanda'dan sonra 2022'ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00'da Avustralya olacak.

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