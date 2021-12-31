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DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 14:59

Dünyada yeni yıl coşkusu başladı

Koronavirüs salgının gölgesinde geçen 2021 yılı sona erdi. Dünyada yeni yıl coşkusu yaşanırken Yeni Zelanda 2022'ye giren ilk ülke oldu.

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