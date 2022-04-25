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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:22

Dünyada Mars deneyimi yaşatan yer! Rum Vadisi her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

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