Dünyada girilmesi yasak en gizemli yerler! Üzerinden kuş dahi uçurulmuyor

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Cheyenne Dağı

Saf granit ve çelikle korunan Cheyenne Dağındaki kompleks Amerikan Uzay Komutanlığı ve Kuzey Amerika Ordusuna hizmet ediyor.

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The Greenbrier

"Greenbrier Hotel" in altına inşa edilmiş olan bu yerin amacı, nükleer bir saldırı sırasında Amerikan kongre üyelerinin ve başkanın 30 yıl boyunca burada sığınacak olmasıdır.

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New York Federal Rezerv Bankası

Deniz seviyesinin 60 metre altına inşaa edilen banka Dünya altınlarının %25' ini koruyor. Ve bankanın çevresinde keskin nişancılar bulunuyor.

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Bold Lane Otoparkı

Buraya arabanızı park ettiğinizde hırsızlar konusunda kesinlikle endişe etmeyin. Çünkü burası İngiltere' nin en güvenlikli yeri. Eğer elinizde otopark bileti yoksa içeriye giremezsiniz. İçeride hareket sensörleri bulunuyor. Eğer birisi arabalardan birini zorlasa alarm çalıyor ve otoparkta her yer kilitleniyor.

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Roughs Tower / Havenco

2. Dünya Savaşı sırasında Alman uçak saldırılarına karşı inşa edilmiş denizin ortasında bulunan bir kale. Ayrıca bir grup gencin ülke yasalarından sıkılıp, burada "SEALAND" adında bir devlet kurduğu yerdir. 2008 yılında kapatıldı.

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Fort Knox

22 ton çelik kapı ile korunan Kentucky de bulunan Fort Knox, Amerikan' ın altın rezervlerini ve tarihi eserlerinin korunduğu yer.

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Metro:2 Rusya

Metro-2: Rusya'daki oldukça gizli sözde metro sistem Moskova'da bulunan Metro-2 ,Moskova ana metrosuna paralel uzanan ancak oldukça gizli olan metro sisteminin resmi olmayan adı. Metronun yapımına Stalin döneminde başlandı D-6 kod adı verildi.

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The Ise Grand Shrine (Büyük İsa Mabedi)

Japonya'daki en kutsal türbedir. Güneş tanrıçası Amaterasu'ya adanmıştır ve MÖ 4. yüzyıldan bu yana varlığını sürdürmektedir. Buraya giriş sıkıca kısıtlanmış durumda, sadece Japon imparatorluğu ailesinden gelen rahip veya rahibelerin girişine izin var. Ancak ziyaretçiler 4 metre uzunluğundaki odun çitlerin ardından görebiliyor.

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Pine Geçidi

Avusturalya'nın tek yasaklı bölgesi Pine Gap Avustralya'nın Alice Springs şehrinin 18 kilometre güneybatısında, Avustralya'nın merkezinde Avustralya ve Amerika tarafından işletilen bir uydu izleme istasyonu.

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Niihau

Yöreye özgü vahşi yaşamı koruma amaçlı çoğu ziyaretçiye kapalı egzotik Hawaii adası. Niihau, yerleşime müsait en büyük yedinci Hawaii adası. Bu adada hiçbir yol asfaltlı değil. Ayrıca burada su tesisatı, elektrik, mağaza veya restoran da yok.

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Bugün ada hala yerliler, ada sahipleri, davetliler ve Amerikan donanma personeli haricinde herkese kapalı. Üzerinden helikopterle dolaşmaya kısmen izin verilse de helikopterin yaklaşması veya fazla alçalması da kesinlikle yasak.

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Zion'lu Lady Mary Kilisesi (Etiopya)

İçerisinde Kitab-ı Mukaddes'e ait çok kutsal bir nesneyi muhafaza ettiğinden sadece deneyimli bir rahibin girmesine izin verilen kilise.