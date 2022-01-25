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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 10:44

Dünyada girilmesi yasak en gizemli yerler! Üzerinden kuş dahi uçurulmuyor

Hayatta insana en cazip gelen şey yasaklardır genellikle. Gezginler de ziyaret etmelerine izin verilmeyen bölgelere gitmeyi arzular hep. Dünyada bazı yerler var ki, bırakın insan girmeyi üzerinden kuş dahi uçurtulmuyor. İşte dünyada girilmesi yasak en gizemli yerler.

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