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DÜNYA
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 14:23

Dünyada 2023 böyle geçti! İşte yaşanan önemli olaylar

Dünyada 2023 yılında meydana gelen olayları ve önemli gelişmeleri sizler için derlerdik. İşte 2023 yılı dünyada böyle geçti

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