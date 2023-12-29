Dünyada 2023 böyle geçti! İşte yaşanan önemli olaylar

15 OCAK
NEPAL
Uçak kazasında 72 kişi öldü
18 OCAK
UKRAYNA
Kiev yakınlarında düşen helikopterde Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi öldü
4 ŞUBAT
ABD
Çin'in "casus balonu" düşürüldü
6 ŞUBAT
TÜRKİYE
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti
21 ŞUBAT
FREDDY KASIRGASI
Madagaskar'da 17, Mozambik'te 70, Malavi'de 676 kişi öldü
26 ŞUBAT
İTALYA
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 70 kişi öldü
28 ŞUBAT
YUNANİSTAN
2 trenin çarpışması sonucu 57 kişi öldü
10 MART
ÇİN
Şi Cinping, 3. kez devlet başkanı seçildi
4 NİSAN
FİNLANDİYA
NATO'nun 31. üyesi oldu
15 NİSAN
SUDAN
Ordu ile HDK arasında çatışmalar başladı
6 MAYIS
İNGİLTERE
Kral 3. Charles, düzenlenen törenle taç giydi
2 HAZİRAN
HİNDİSTAN
3 trenin karıştığı kazada 290 kişi öldü
14 HAZİRAN
YUNANİSTAN
Mora Yarımadası açıklarında 82 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
19 HAZİRAN
ATLAS OKYANUSU
Turistik denizaltı Titan kayboldu, 5 kişi öldü
6 TEMMUZ
Dünya geneli ortalama 17,23 dereceyle "kaydedilen en sıcak gün" oldu
26 TEMMUZ
NİJER
Askeri darbe yapıldı
30 TEMMUZ
PAKİSTAN
JUI-F Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda
54 kişi öldü
9 AĞUSTOS
ABD
Maui Adası'nda çıkan yangında 115 kişi
yaşamını yitirdi
23 AĞUSTOS
RUSYA
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü
30 AĞUSTOS
GABON
Bir grup asker yönetimi ele geçirdi
31 AĞUSTOS
GÜNEY AFRİKA
Johannesburg'da bir binada çıkan yangında 74 kişi öldü
9 EYLÜL
FAS
7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 3 bin kişi öldü
11 EYLÜL
LİBYA
Yaşanan selde 4.300'den fazla kişi hayatını kaybetti
6 EKİM
2023 Nobel Barış Ödülü, İranlı aktivist Nergis Muhammedi'ye verildi
7 EKİM
İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli operasyon başlattı, İsrail de Gazze'ye saldırı başlattı
13 EKİM
HRW, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını açıkladı
17 EKİM
GAZZE
İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 471 kişi öldü
14 ARALIK
AB, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi. Ukrayna ve Moldova'yla katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı