Dünya üzerindeki hayalet şehirler! Neden terk edildiler

Elkmont Historic District — Elkmont, Tennessee
Bir zamanlar Elkmont, Little River Lumber Company'nin (20. yüzyılın başında kurulmuştur) üssü olarak hizmet veren gelişen bir kereste kampıydı. 1900'lerin başında bir demiryolu da inşa edildi ve bu da bölgenin bölgedeki en zengin insanlar için popüler bir tatil yeri haline gelmesine yol açtı - sonunda bir kulüp binası ve otel inşa edildi. Ancak, Smoky Dağları Milli Parkı önerildiğinde, Elkmont'un kerestecilik ve tatil işletmeleri sonunda askıya alındı ve evler Milli Park Hizmeti'ne satıldı. Geriye kalan terk edilmiş binalar Tarihi Bölge olarak korunmaktadır.
Santa Claus, Arizona
Santa Claus, tek bir temayla bilinen bir şehirdi. Ülkenin dört bir yanından insanlar, 1930'larda çocuklarını Noel Baba'yı görmeye ve bayramı deneyimlemeye getirirdi. Ne yazık ki, 1970'lerde Route 66 sona erdiğinde bu rüya sona erdi. Sonunda, otoyol boyunca uzanan ilgi çekici yerler de aynısını yaptı ve geriye sadece Noel temalı binalar kaldı.
Salton Riviera — Salton City, California
Bu şehir, 1950'ler ve 60'larda şık bir şekilde güneşlenmeyi seven turistler için popüler bir tatil noktasıydı. Lüks bir tatil beldesi ve güzel manzaralarıyla ziyaretçiler için mükemmel bir kaçış noktasıydı.
Ancak, suyun hızla kirlenmesi büyük bir sorun haline geldi. Kirlilik arttıkça su yönetilemez hale geldi ve turistler bölgeyi terk etti. Günümüzde şehir ve plaj terk edilmiş durumda, ancak hala bazı insanlar bu kirlenmiş alanın fotoğraflarını çekmeye geliyor.
Batsto köyü
Batsto Köyü, Amerikan Devrimi sırasında demir üretimiyle popülerdi. Ancak Pennsylvania'da kömür keşfedilince demire olan talep azaldı. Köy, cam üretimine yönelmeye çalışsa da kısa sürede iflas etti. 1950'lerde New Jersey eyaleti, köyü satın alarak son kalan sakinler için yeniden canlandırmayı planladı. Ancak bu gerçekleşmedi ve tüm sakinler bölgeden ayrıldı.
Bodie, Kaliforniya
Amerika'nın en popüler madencilik hayalet kasabalarından biridir. Bir zamanlar kasabada 2.000'den fazla bina ve restoran bulunuyordu. 1942 yılına gelindiğinde son maden kapandı, bu da madencilerin ve ardından sakinlerin bölgeden ayrılmasına neden oldu. Günümüzde Bodie, Kaliforniya tarafından korunan Ulusal Tarihi Bir Alan olarak kabul edilmektedir.
Cahawba Alabama
Alabama'nın en ünlü hayalet kasabası olan Cahawba, 1819'dan 1826'ya kadar Alabama'nın başkenti olarak hizmet verdi, ancak İç Savaş'tan sonra terk edildi. Düşük rakıma sahip olan Cahawba, sık yaşanan sel baskınlarıyla bilinir. Meydana gelen yoğun seller, yasama organını Alabama'nın başkentini başka bir yere taşımaya ikna etti ve bu durum çoğu sakinin bölgeden ayrılmasına neden oldu. Tarihçiler, Cahawba'yı ziyaretçiler için tam zamanlı bir yorumlama parkına dönüştürmek için çalışmalar yürütmektedir.
Centralia Pensilvanya
Centralia, 1900'lü yılların başlarında 14'ten fazla aktif madeniyle popüler bir altın madenciliği kasabasıydı. 1962 yılında yakınlardaki bir çöplükte başlayan yangın, aktif bir kömür tüneline sıçradı. Yangını söndürme çabalarının hepsi başarısız oldu ve sonunda Pensilvanya eyaleti, kasaba sakinlerinin tahliye edilmesine ve evlerini terk etmelerine karar verdi. Günümüzde bile kasabada yangın devam etmekte olup, havaya zehirli gaz salınımına neden olmaktadır.
Craco İtalya
Craco'nun tarihi 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Şehir, bir tepe üzerine kurulduğu için geçmişte savunması kolaydı, ancak yüksek konumu doğal afetlere karşı savunmasız hale getirdi. Craco'nun terk edilmesinin sebebi ise büyük bir toprak kaymasıydı. Bu toprak kayması, kasabanın altyapısını yok ederek yaşanamaz hale getirdi. Günümüzde ise yıl boyunca düzenlenen altı festival, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri buraya çekmektedir.
Garnet, adını bölgede bir zamanlar çıkarılan kırmızı değerli taş olan Garnet'ten almıştır. Altın madenciliği de burada oldukça popülerdi, ancak 1918 civarında tükenmiştir. 1912 yılında çıkan büyük bir yangın kasabanın yarısını yok etti ve sakinleri yeniden inşa etmek yerine taşınmayı tercih etti.
Hashima Adası Japonya
Hashima Adası'nın geçmişi 1887 yılına kadar uzanmaktadır. Ada, 1890 yılında Japonya tarafından satın alınmadan önce bir kömür madenciliği merkeziydi. Ancak karanlık bir geçmişi vardır; Japonya, Koreli ve Çinli mahkumları sanayileşme amacıyla burada zorla çalıştırmıştır. 1974 yılında kömür rezervlerinin tükenmesiyle adadan büyük bir göç yaşanmıştır. Zamanla doğa adayı ele geçirmiş, ancak daha sonra UNESCO tarafından koruma altına alınarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmiştir.
Ordos Çin
Ordos, dünyanın en büyük hayalet şehirlerinden biridir. Bu hayalet şehir, farklı şekil ve boyutlardaki yenilikçi mimarilerle doludur. Tamamen terkedilmiş bir şehir olmasa da, 300.000 kişilik kapasiteye sahip olmasına rağmen yalnızca 100.000 kişi burada yaşamaktadır. Şehrin inşasının başlangıcında yeterli konut bulunmaması, birçok çalışanın başka yerlerden gelip gitmeyi tercih etmesine neden olmuştur.
Kennecott Alaska
Kennecott, 1930'lara kadar 200 milyon dolara kadar demir cevheri üreten bir madencilik kasabasıydı. Ne yazık ki, 1934 yılında madenler tükendi ve sakinler kasabayı terk etmek zorunda kaldı. Kennecott, Wrangell-St. Elias Ulusal Parkı'nın bir parçası olup, geçmişte bir tenis kortu, buz pateni pisti, hastane ve okula sahipti.
Kuzey ve Güney Kardeş Adası
New York City'nin Doğu Nehri'nin ortasında bulunan terkedilmiş iki ada (Kuzey ve Güney Kardeş Adası). Adalar, karantina gerektiren hastalıkları olan Riverside hastanesi hastalarına ev sahipliği yapıyordu. Adalar yasaklı bölgeler olup, erişim izni verilirse, bir NYC park çalışanı eşliğinde ziyaret edilmesi gerekmektedir.
Oradour-sur-Glane Fransa
İkinci Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Oradour-sur-Glane köyü Nazi'ler tarafından işgal edilmişti. Almanların gerçekleştirdiği bir katliamda, kasabanın 642 sakini öldürüldü. Sonunda, o dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Oradour-sur-Glane'yi tamamıyla bir anıt olarak koruma kararı aldı.
Ruby, Arizona
1800'lerin sonlarında popüler bir çinko ve kurşun madenciliği yerleşimiydi. Bölgedeki yaşam lüks değildi, ancak küçük bir nüfusu cezbetmeye yetiyordu. 1920'lerde iki çift cinayet işlendi. Meksikalı haydutlar ve kovboyların bu bölgeden geçip sorun çıkardığı biliniyordu. 1920'de, iki haydut Ruby'deki kasaba dükkanının sahipleri olan iki kardeşi öldürdü. Ertesi yıl, yedi haydut aynı dükkana uğradılar. Pearson ailesi yeni sahiplerdi ve başlangıçta bir şeyden şüphelenmediler, ta ki üç kızları anneleri ve babalarının gözlerinin önünde öldürülene kadar. Haydutlar, kızları yalnız bırakıp kaçtılar. Bir süre sonra, haydut grubunun iki lideri yakalandı; birisi hapse atıldı, diğeri ise suçlarından dolayı asıldı.
Vorkuta Rusya
Vorkuta, bir zamanlar Rudnik olarak biliniyordu; yalnızca yerli ren geyiği çobanlarının ziyaret ettiği küçük bir kömür madenciliği yerleşimiydi. 1931 yılında Rusya, 39 tutuklu, bazı jeologlar ve kamp bekçilerini Rus Arktik bölgesini keşfetmeye zorladı ve Rudnik'i buldular. Keşfinden 20 yıl sonra Ruslar, küçük yerleşimi 250.000'den fazla nüfusa sahip bir şehre dönüştürdü. Stalin'in ölümünden sonra şehir, 250.000'den 60.000'e düşmeye başladı ve şu an Rusya'nın en hızlı küçülen şehri. Şehirde hala bazı sakinler kalsa da, 15.000'den fazla boş daire bulunmakta ve 3 odalı daireler sadece 1.000 dolara satılmaktadır.