Dünya üzerindeki hayalet şehirler! Neden terk edildiler

Salton Riviera — Salton City, California





Bu şehir, 1950'ler ve 60'larda şık bir şekilde güneşlenmeyi seven turistler için popüler bir tatil noktasıydı. Lüks bir tatil beldesi ve güzel manzaralarıyla ziyaretçiler için mükemmel bir kaçış noktasıydı.

Ancak, suyun hızla kirlenmesi büyük bir sorun haline geldi. Kirlilik arttıkça su yönetilemez hale geldi ve turistler bölgeyi terk etti. Günümüzde şehir ve plaj terk edilmiş durumda, ancak hala bazı insanlar bu kirlenmiş alanın fotoğraflarını çekmeye geliyor.