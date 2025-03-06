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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Mart 2025 Perşembe 12:37 |

Dünya üzerindeki hayalet şehirler! Neden terk edildiler

Büyük şehirler gibi, bir zamanlar belirli özellikleriyle tanınan fakat bir anda terk edilip hayalet şehre dönüşen yerlerin bilinmeyen hikayeleri...

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