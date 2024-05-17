Dünya, Türkiye hakkında ne düşünüyor? İşte ülkelerin ilginç namı

Amerika Birleşik Devletleri: İstenmeyen reklam içerikli mailler
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Kobalt
Eritre Devleti: Çocuk işçiler
Ruanda: Parlementodaki kadın çokluğu
Avustralya: Vergi ihlalleri
Suudi Arabistan: Silah ithalatı
Zimbabve: Yabancı dillerin çokluğu
Filipinler: Sosyal iletişim ağları kuvvetli
Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri
Japonya: Üstün özellikli yemekler
Endonezya: Hindistan Cevizi
Malezya: Lastik eldivenler
Rusya: Gösterge paneli kameraları
Singapur: En sağlıklı insanlar
Güney Sudan: Petrol bağımlılığı
Zambiya: Kadın girişimciler
Ürdün: Çok sayıda mülteci
Beyaz Rusya: Alkol üretimi
Birleşik Krallık: Milyarderler
Estonya: Yeni girişimciler
Finlandiya: Haber yayın organları
Gürcistan: Eşcinsel karşıtı
Papua Yeni Gine: Erkekleri meşhur
İzlanda: Elektrik kullanımı
Letonya: Kadınları meşhur
Norveç: Pizza müptelalığı
Litvanya: En hızlı kablosuz internet
Danimarka: Rüzgar enerjisi
Kırgızistan: Ceviz ormanları
Mangolya: Kreaste döneminde yaşamış velosiraptor dinazor fosilleri
Yunanistan: Peynir aşıkları
Angola Cumhuriyeti: Çocuk ölüm oranları
Angola Cumhuriyeti: Çocuk ölüm oranları Avusturya: Ücretli izin
Çad Cumhuriyeti: Sağlıklı diyetler
Ekvador: Biyolojik çeşitlilik
Gabon: Güneş kuyruklu maymunlar
Venezuela: En ucuz petrol
Liberya: En düşük kamu borcu
Nijer: Genç yaşta evlilik
Hırvatistan: Böbrek nakilleri
Sierre Leone: Anne ölümleri
Kanada: Facebook bağımlılığı
Guatemela: Kakule bitkisi
İrlanda: Çalışma koşulları
Filistin: Kubbe-tüs Sahra