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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 13:12

Dünya, Türkiye hakkında ne düşünüyor? İşte ülkelerin ilginç namı

'Information is beautiful' sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

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