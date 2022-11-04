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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2022 Cuma 16:54

Dünya diken üstünde! Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçen Çin roketinin, bu gece saatlerinde atmosfere girmesi bekleniyor. Uzmanlar roketin tam olarak nereye düşeceğini tahmin etmenin çok zor olduğunun altını çiziyor.

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