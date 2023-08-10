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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:23

Donetsk'in Rus kontrolündeki bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü

Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nın Rus kontrolündeki Petrovsky bölgesine yapılan bombalı saldırıda bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti.

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