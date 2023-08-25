  • $26,3109
  • 28,3324
  • 1618.08
  • 7491.94

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:06

Donald Trump'ın 'seçime müdahale' davası! Georgia'da teslim oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim oldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.