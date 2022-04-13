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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:08

Doğanın gücüne yenik düşen yerler! İnsanlar terk etmek zorunda kaldı

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