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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:53

Dibi olmayan çukur ! Sırrını kimse çözemiyor

Dünyada halen ortaya çıkarılmamış birçok gizem var. Bunlardan biri de Kanada'da Oak Adası'nda bulunan dipsiz çukur. İşte Oak adasının belgesellere bile konu olan hikayesi...

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