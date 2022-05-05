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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2022 Perşembe 15:11

Dev piton yılanın yuvasına girerek ölümü göze aldı! İşte o anlar

Dev piton yılanın yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin dev pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

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