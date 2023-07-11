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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 15:06

Death Valley'de sıcaklık 46 derece

Dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak bilinen ve sıcaklık rekorlarına ev sahipliği yapan ABD'nin California eyaletindeki Death Valley'de (Ölüm Vadisi) hava sıcaklığı 46 santigrat derece ölçüldü. Doğal güzellikleriyle olduğu kadar aşırı hava koşullarıyla da dikkati çeken bölgedeki Furnace Creek Ziyaretçi Merkezi'nde, sıcaklık 46 santigrat derece (115 Fahrenheit) olarak kaydedildi. Aşırı sıcak nedeniyle 6 Temmuz'da bir kişinin yaşamını yitirdiği vadide yetkililer, sürücüleri hava koşullarına karşı uyardı.

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