Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 52 yılın ardından tahttan çekildi

Kraliçe, Kopenhag'da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu.

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Oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu.