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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:11

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 52 yılın ardından tahttan çekildi

Yarım asırdan fazladır tahtta olan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik'e yol açmayı planladığını duyurmasının ardından tahttan çekildi.

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