Daha önce hiç duymadığınız birbirinden ilginç bilgiler! İnanmakta güçlük çekeceksiniz

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Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.

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Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.

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Karıncalar uyumaz.

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Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.

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hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.

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Dünyada çıkan savaşların çoğu doğal kaynakları ele geçirme amacı nedeniyle çıkmaktadır.

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Yunuslar gözleri açık uyurlar.

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Aslanlar bir günde 50 kez sevişebilirler.

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Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle başlayıp aynı harfle biter.

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Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir.

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Rusya´nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır.

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Eğer bir insan 8 sene, 7 ay ve 6 gün bağırabilseydi (aralıksız), bu bir kahveyi ısıtabilcek olan enerjiye eş bir enerji oluştururdu.

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Kedilerin herbir kulağında 32 adele vardır.

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Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır.

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Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır.

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Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.

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Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler.

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Hayvanlar aleminde sadece domuzlar güneşten yanabilir.

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Avustralya´daki tuvaletlerin sifon suları saat yönünde akar.



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Ortalama bir erkek, hayatının 3350 saatini tıraş olmak için harcar.

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Dünyadaki obez nüfusun üçte biri, gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

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Her insanın dilinin izi de parmak izi gibi farklıdır.

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Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.

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Timsahlar renk körüdür.

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Ayı inlerinin girişleri herzaman kuzeye bakar.

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Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.

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Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır

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Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

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Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba´dır.,

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Eiffel Kulesi´nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır.

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Erkek Peygamber Devesi dişinin kokusunu 7 mil öteden duyabilir.

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Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz!

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Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.

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Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.



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Sümüklüböceklerin dört tane burnu vardır.

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Salatalığın yüzde 96´sı sudur.

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Las Vegas´taki kumarhanelerin hiçbirisinde saat yoktur.

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Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.

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Eğer Barbie gerçekten yaşasaydı vücut ölçüleri 97 72 82 cm olacaktı.

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Yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda birdir.

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Dünyada insan başına düşen karınca sayısı 1 milyondur.

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Meşe ağaçları elli yaşından önce palamut vermez.

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Geçen 3500 yılın, sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır.

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Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.

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Donald Duck çizgi fılmleri Finlandiya´da yasaklanmıştır. Nedeni kahramanların don giymemesidir.

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Dünyanın en büyük hayvanı mavi balinadır. Aynı zamanda hayvanlar âleminin en hızlı büyüyen hayvanıdır. Kilosu 22 ayda 26 tona kadar ulaşır.

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Bir inek hayatı boyunca yaklaşık 200.000 bardak süt üretir.

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Penguen yüzebilen, ama uçamayan tek kuştur.

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Bir fare bir deveye oranla daha uzun sure susuzluğa dayanabilir

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El tırnakları ayak tırnaklarına oranla 4 kat daha hızlı uzarlar.

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Kangurular geri geri yürüyemezler.

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George Washington evinin bahçesinde marijuana yetiştirirdi.

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Ketçap 1830´lu yıllarda ilaç olarak satılırdı.

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Bir köpekbalığı 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kanı hissedebilir.

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Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil pamuktan yapılır. 1950´den önce kenevir, ağaç kabuğu ve marijuana yaprağı kullanılarak yapılırdı.



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Kirpiler suda batmaz.

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2.600 değişik cins kurbağa vardır

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Yılanlar duyamaz

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Bir bardak taze şampanyanın içine bir kuru üzüm atarsanız üzüm asansör gibi bardağın altından üstüne üstünden altına sürekli dolaşır.

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Zürafalar yüzemez.

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Evinizdeki toz parçacıklarının büyük çoğunluğu ölmüş deri dokusudur.

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İnsan midesi 2 haftada bir iç zarını yenilemek zorundadır aksi halde kendi kendini sindirir.

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Baykuş, mavi rengi görebilen tek kuştur.