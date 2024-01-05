Daha önce hiç duymadığınız birbirinden ilginç bilgiler! İnanmakta güçlük çekeceksiniz

Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.
Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.
Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.
hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.
Dünyada çıkan savaşların çoğu doğal kaynakları ele geçirme amacı nedeniyle çıkmaktadır.
Yunuslar gözleri açık uyurlar.
Aslanlar bir günde 50 kez sevişebilirler.
Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle başlayıp aynı harfle biter.
Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir.
Rusya´nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır.
Eğer bir insan 8 sene, 7 ay ve 6 gün bağırabilseydi (aralıksız), bu bir kahveyi ısıtabilcek olan enerjiye eş bir enerji oluştururdu.
Kedilerin herbir kulağında 32 adele vardır.
Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır.
Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır.
Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.
Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler.
Hayvanlar aleminde sadece domuzlar güneşten yanabilir.
Avustralya´daki tuvaletlerin sifon suları saat yönünde akar.
Ortalama bir erkek, hayatının 3350 saatini tıraş olmak için harcar.
Dünyadaki obez nüfusun üçte biri, gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
Her insanın dilinin izi de parmak izi gibi farklıdır.
Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.
Ayı inlerinin girişleri herzaman kuzeye bakar.
Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.
Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır
Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba´dır.,
Eiffel Kulesi´nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır.
Erkek Peygamber Devesi dişinin kokusunu 7 mil öteden duyabilir.
Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz!
Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.
Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.
Sümüklüböceklerin dört tane burnu vardır.
Salatalığın yüzde 96´sı sudur.
Las Vegas´taki kumarhanelerin hiçbirisinde saat yoktur.
Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.
Eğer Barbie gerçekten yaşasaydı vücut ölçüleri 97 72 82 cm olacaktı.
Yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda birdir.
Dünyada insan başına düşen karınca sayısı 1 milyondur.
Meşe ağaçları elli yaşından önce palamut vermez.
Geçen 3500 yılın, sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır.
Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.
Donald Duck çizgi fılmleri Finlandiya´da yasaklanmıştır. Nedeni kahramanların don giymemesidir.
Dünyanın en büyük hayvanı mavi balinadır. Aynı zamanda hayvanlar âleminin en hızlı büyüyen hayvanıdır. Kilosu 22 ayda 26 tona kadar ulaşır.
Bir inek hayatı boyunca yaklaşık 200.000 bardak süt üretir.
Penguen yüzebilen, ama uçamayan tek kuştur.
Bir fare bir deveye oranla daha uzun sure susuzluğa dayanabilir
El tırnakları ayak tırnaklarına oranla 4 kat daha hızlı uzarlar.
Kangurular geri geri yürüyemezler.
George Washington evinin bahçesinde marijuana yetiştirirdi.
Ketçap 1830´lu yıllarda ilaç olarak satılırdı.
Bir köpekbalığı 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kanı hissedebilir.
Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil pamuktan yapılır. 1950´den önce kenevir, ağaç kabuğu ve marijuana yaprağı kullanılarak yapılırdı.
2.600 değişik cins kurbağa vardır
Bir bardak taze şampanyanın içine bir kuru üzüm atarsanız üzüm asansör gibi bardağın altından üstüne üstünden altına sürekli dolaşır.
Evinizdeki toz parçacıklarının büyük çoğunluğu ölmüş deri dokusudur.
İnsan midesi 2 haftada bir iç zarını yenilemek zorundadır aksi halde kendi kendini sindirir.
Baykuş, mavi rengi görebilen tek kuştur.
Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir