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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 17:01

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DAEŞ'in sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

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