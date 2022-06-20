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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:37

'Cüceler Restoranı' Türkiye'de şube açmak istiyor! Dünyanın en ilginç restoranı

İran'ın başkenti Tahran'da faaliyet gösteren, canlı müziğin de yapıldığı 'Cüceler Restoranı' halktan ilgi görüyor.

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