Çöpün içinden servet çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Debra Goddard 33 yıl önce ikinci el eşya pazarından 10 pounda bir yüzük aldı. Annesi dolandırıcılara büyük miktarda para kaptırınca Goddard yüzüğü birkaç yüz pound tutmasını umarak bir kuyumcuya götürdü ve orada yüzüğün 25.27 karat ve 740 bin pound değerinde olduğunu öğrendi. Bir yardım derneğinde çalışan ve koruyucu anne olan Goddard, müzayede evi Sotheby's'de açık artırmada satılan yüzükten 607.900 dolar kazandı.

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1920'lerde bir kongre üyesinin karısı, yeğenine mücevherlerini miras bıraktı... Uzmanlar inceledikten sonra mücevherlerin toplamda 257 bin dolar değerinde olduğunu belirtti. Mücevherler günümüzde 400 bin dolar değerinde!

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ABD'nin Arizona eyaletinden bir kişi ikinci el golf arabası satın almak için bir dükkana girdi. Oradan 6 dolarlık bir saat gören adam, saatin daha değerli olabileceğini fark etti ve saati satın aldı. Araştırmaları sonucu saatin oldukça nadir görüldüğü sonucuna ulaşan adam bu değerli parçayı 35 bin dolara sattı.

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İKİNCİ EL DÜKKANLARDAN SATIN ALINAN DEĞERLİ PARÇALAR

Değerinden çok daha uygun fiyata satın alınan eşyaların verdiği mutluluğu bilmeyen yoktur. Bu karelerde de ikinci el mağazalardan satın alınan değerli eşyalar göreceksiniz. Örneğin sosyal medya kullanıcısına göre bu yüzüğün yeşil ametist taşından yapıldığı söylenmiş. Bunun üzerine internet kullanıcısı 42 dolara yüzüğü satın almış. Ancak kuyumcuya gösterdiğinde yüzüğün çok nadir bulunan yeşil elmastan yapıldığını ve değerinin 8 bin doların üzerinde olduğunu öğrenmiş.

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Her zaman gittiğim ikinci el dükkanın takı bölümünde bulduğum yüzüğü 2 dolara satın aldım. Ardından gittiğim kuyumcu, nişan yüzüğünün gerçek safirden yapıldığını söyledi."

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Bir evin tasfiye satışından 5 dolara alınan bu tokanın üzerindeki taşların elmas ve safir olduğu sonradan anlaşıldı...

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İngiltere'de Andy Fields adlı bir iş insanı Las Vegas'taki garaj satışında 5 dolara bir skeç satın aldı. Fields, çizimin arkasındaki imzayı fark edince eserin Andy Warhol'a ait olduğu belirlendi. Bir değerleme uzmanı iş insanına eskizin yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olabileceğini söyledi ancak Fields eseri satmak istemedi.

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ABD'nin California eyaletinde yaşayan Loren Krytzer, araba kazasında bacağını kaybetti... Üstelik doktor kontrollerine bile gitmekte zorlanan Krytzer'ın bakması gereken çocukları vardı ve parası yoktu. Aynı zamanlarda büyükannesi vefat eden adam aileden kimsenin istemediği eski bir battaniyeyi miras olarak aldı. Ancak "Bu kirli şeyi istemiyorum" diyen kız kardeşi daha sonra çok pişman olacaktı. Çünkü Loren bir programda battaniyenin antika olduğunu ve yarım milyon dolar olduğunu öğrendi. Üzerine oturduğu battaniye ile programdaki battaniyenin aynı olduğunu gören Loren şoke oldu. Müzeyedeye battaniyeyi gösteren adam, Navaho (Kızılderili halkı) battaniyesinin 1.5 milyon dolar değerinde olduğunu öğrendi.

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1776'da, Bağımsızlık Bildirgesi'nin 500 nüshası basıldı ve 23 nüshanın hala var olduğu biliniyordu. Aynı yıl, Philadelphia'daki bir adam, çerçevesini beğendiği için bir bit pazarından 4 dolara eski bir resim satın aldı. Çerçeve yanlışlıkla kırılınca resmin arkasında Bağımsızlık Bildirgesi'nin kopyası gibi görünen bir belge keşfetti. Daha sonra belge müzayedede 2.42 milyon dolara satıldı.

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ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi 1988'de çiftlik satın aldı. İsmini açıklamak istemeyen kişi, çiftlikte garip bir kayaya rastladı. Çiftliğin eski sahibi ise kayanın 1930'larda mülke düşen bir göktaşı olduğunu söyledi. O da bu duruma aldırış etmeyerek kayayı 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanmaya devam etti. Ancak yıllar sonra çiftlik sahibi, göktaşı satışından para kazanılacağını öğrendi. Elindeki 10 kiloluk taşı satmaya karar verdi. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan incelemeye göre taş, nikel oranı %12 olan demir-nikel bir kayaydı.Araştırmacılara göre 80 yıldır bir kapı takozu olarak kullanılan taşın değeri yaklaşık 100 bin dolardı..

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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue'nin eseri olduğu anlaşıldı ve açık artırmada 24 milyon euroya satılarak yeni bir rekor kırdı. Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor

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Bir müzayedede satın alınıp yıllarca bir dolapta saklanan küçük tablonun neredeyse yarım milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Kartpostal boyutundaki tablo, 2000'li yılların başında İngiliz şehri Canterbury'de yalnızca 30 pound (yaklaşık 38 dolar) karşılığında satın alındı. Üzerindeki imzanın silik olması nedeniyle anlaşılamayan minik tablonun 19. yüzyıl ressamı John Constable'a ait olduğu anlaşıldı... Tablonun değeri ise 400 bin dolar..

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1970'lerde tabak koleksiyoncusu olan bir kadın, Rhode Island'da 100 doların altında bir tabak satın aldı. Tabak güzel görünüyordu, bu yüzden kadın onu mutfağının duvarına astı. Kadın, 2010 yılı civarında bir galeriye girdi ve ocağının üstündeki tabağa benzeyen bir tabak gördü. Kadının araştırmaları sonucu tabağın Picasso'ya ait olduğu ortaya çıktı. 1955'ten kalma orijinal eserin 10 ila 15 bin dolar değerinde olduğu öğrenildi

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2015'te bir kadın Silikon Vadisi'ndeki bir geri dönüşüm merkezine eski bir Apple bilgisayar bıraktı. Clean Bay Area'nın başkan yardımcısı Victor Gichun, gizemli kadının vergi makbuzu istemediğini ve herhangi bir iletişim bilgisi bırakmadığını söyledi. Bilgisayarın 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne tarafından bir araya getirilen yaklaşık 200 birinci nesil masaüstü bilgisayardan biri olduğu anlaşıldı. Geri dönüşüm firması bilgisayarı 200 bin dolara bir koleksiyoncuya sattı.

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2010'da San Diego'dan bir kadın antik eşyaların değerinin ölçüldüğü bir televizyon programına katıldı. Kadın programa büyük büyükbabasının 1846'da Çerokiler'den aldığı bir çantayı getirdi. Çanta, Çeroki savaşçısından bir teşekkür hediyesiydi. 1820'lere dayanan çantada bir mektup da vardı. Çantanın değeri 145 bin dolar...

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Beş yıl önce, bir kadın çekmecede bulduğu bir dizi eski beyzbol hatırasını antik eşyaların değerinin ölçüldüğü programa getirdi. Kadın, koleksiyonun 19. yüzyılın ortalarında Boston'da bir pansiyona sahip olan büyük büyükannesinden miras kaldığını söyledi. Koleksiyon Boston Red Stockings takımının oyuncularının kartları, imzası ve bir mektuptan oluşuyordu. Uzmanlar koleksiyonun değerinin 1 milyon dolar olduğunu söyleyince kadın şoke oldu.

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ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan bir kadın sırf çerçevesini beğendiği için 7 dolara bir tablo satın aldı. Alıcı, yağlı boya tablonun değerli olduğunun farkında değildi ve iki buçuk yıl boyunca bir çöp torbasında sakladı. Kadının ressam olan annesi tabloyu araştırdıktan sonra resmin Pierre-Auguste Renoir'a ait olduğu doğrulandı. Ancak Baltimore Sanat Müzesi çıkan haberlerin ardından resmin kendilerinden çalındığını belirtti. Mahkeme çalıntı olduğunu göz önünde bulundurarak resmin mülkiyet hakkını kendilerinden aldı.

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Teksas, San Antonio'da bir kimse çöplerin arasında bir keman buldu. Eşinin büyükbabasına ait bir kemanı tamir etmek için bulduğu kemana ihtiyaç duyulabileceğini düşünen adam bir enstrüman dükkanına danıştı. Başlangıçta keman için 1000 dolar teklif edildi. Ancak enstrümanın İtalyan keman yapımcısı Giuseppe Pedrazzini tarafından 1922'de yapıldığı belirlendi. Böylelikle kemanın değeri 50 bin dolarlara kadar çıktı.

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"Merak ettiğim iyi ciltli bir kitabı ikinci el mağazada buldum ve 5 dolar ödeyerek satın aldım. Kitabın içinde ise 100 dolar unutulmuştu."

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"Düğün için takım elbise arıyordum ve perakende değeri 1.700 dolar olan bu takım elbiseye 20 dolar ödedim."

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"İkinci el mağazada Birinci Dünya Savaşı'ndaki bir askere ait kamera buldum."

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"Hayatım boyunca harcadığım en iyi 2 dolar. Satın aldığım kitapta Stephen King'in imzalasi ve fotoğrafı var."

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"Ünlü modacıların imzalarını taşıyan ceketlerin üçü için toplamda 15 doların altında ödeme yaptım..."

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"1.78 dolara Harry Potter değneği aldım."

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"Cekete 6 dolar verdim ancak ceketin içinde 5 dolar vardı."