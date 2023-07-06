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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 11:15

Çöpün içinden servet çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

Kimilerinin çöp kenarında, kimilerinin ikinci el dükkanlarda bulduğu, bazılarının yıllardır evinde duran, bazılarına ise miras kalan bu eşyaların gerçek değerleri sizi çok şaşırtacak. İşte çöpün içinden çıkan ve işe yaramaz diye atılan birbirinden değerli eşyalar...

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