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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 10:36

Çölün altındaki mühendislik harikası! Türkler tarafından yapıldı

Çölün altındaki mühendislik harikası Türk eseri! İşte 'Karez'

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