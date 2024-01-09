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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 16:25

Çin'in yerli yolcu uçağı C919! Ülkenin en yoğun iç hat güzergahında seferlere başladı

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı 'C919'un, ülkenin en büyük şehri Şanghay ile başkent Pekin arasındaki iç hat seferlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi. Uçağın, ülkenin en yoğun iç hat güzergahında kullanılmaya başlaması, piyasada kabul görmesi için önemli bir adım olarak görülüyor

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