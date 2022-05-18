Çin'in dünyadan gizlemeye çalıştığı Türk piramitleri! Yasaklı bölge olarak kabul ediliyor

İlk kez 1957 yılında görüntülenen Çin'in Şensi bölgesinde süren bir araştırma bir başka Türk gerçeğini de gözler önüne seriyor.
1994 yılında bilim adamı Hartwig Hausdof, kendisinin çektiği karelerin bir kaçının yayınlanmasına izin verdi ve bu fotoğraflarda Türk tarihi gerçeği ortaya çıktığı iddia ediliyor.
M.Ö. 2500 yılları civarında inşa edildiği düşünülen piramitlerin olduğu bölge Çin tarafından yasaklı bölge olarak kabul ediliyor.
Piramitlerin yüksekliği ve şekli itibariyle ilgi çekmemeleri için Çin hükümeti tarafından kamufle edildiği de iddia ediliyor.
Bir başka iddiaya göre bu piramitlerin içinde Urumçi Mumyaları adı verilen mumyalar yer alıyor.
Bu mumyaların Mısır mumyalarına nazaran çok daha iyi ve ileri teknolojide yapılduğu iddia ediliyor.
Ayrıca mumyalar üzerinde ameliyat izlerinin de olduğu ve dikişlerin at kılıyla yapıldığı belirtiliyor.
Türk tarihi ile ilgili her şeyi bildiğinizi mi iddia ediyorsunuz? Bir kez daha düşünün... İşte Türk tarihi hakkındaki inanılmaz gerçekler!