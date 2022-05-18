Çin'in dünyadan gizlemeye çalıştığı Türk piramitleri! Yasaklı bölge olarak kabul ediliyor

1 / 27

İlk kez 1957 yılında görüntülenen Çin'in Şensi bölgesinde süren bir araştırma bir başka Türk gerçeğini de gözler önüne seriyor.

2 / 27

1994 yılında bilim adamı Hartwig Hausdof, kendisinin çektiği karelerin bir kaçının yayınlanmasına izin verdi ve bu fotoğraflarda Türk tarihi gerçeği ortaya çıktığı iddia ediliyor.

3 / 27

M.Ö. 2500 yılları civarında inşa edildiği düşünülen piramitlerin olduğu bölge Çin tarafından yasaklı bölge olarak kabul ediliyor.

4 / 27

Piramitlerin içinde ileri teknikle mumyalanmış kişiler olduğu öne sürülüyor.

5 / 27

Ayrıca Piramitler içindeki Ön-Türkçe yazıtlar üzerinde de araştırma başlatılamamıştır.

6 / 27

Piramitlerin yüksekliği ve şekli itibariyle ilgi çekmemeleri için Çin hükümeti tarafından kamufle edildiği de iddia ediliyor.

7 / 27

Piramitlerde Türk Mumyalar var!

8 / 27

Bir başka iddiaya göre bu piramitlerin içinde Urumçi Mumyaları adı verilen mumyalar yer alıyor.

9 / 27

Birincisinin 44 yaşında olduğu iddia edilen mumya tam 3000 yıllık.

10 / 27

Lolan adı verilen bir başka mumya ise en yaşlı kadın mumyalarından ve Lolan da 1600 yıllık.

11 / 27

Bu mumyaların Mısır mumyalarına nazaran çok daha iyi ve ileri teknolojide yapılduğu iddia ediliyor.

12 / 27

Ayrıca mumyalar üzerinde ameliyat izlerinin de olduğu ve dikişlerin at kılıyla yapıldığı belirtiliyor.

13 / 27

İşte gerçek fotoğraflarla Çin'deki Türk Piramitleri...

14 / 27

Türk tarihi ile ilgili her şeyi bildiğinizi mi iddia ediyorsunuz? Bir kez daha düşünün... İşte Türk tarihi hakkındaki inanılmaz gerçekler!

15 / 27



16 / 27



17 / 27



18 / 27



19 / 27





20 / 27



21 / 27



22 / 27





23 / 27



24 / 27



25 / 27



26 / 27

