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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:23

Çin'in dünyadan gizlemeye çalıştığı Türk piramitleri! Yasaklı bölge olarak kabul ediliyor

Çin'in Xian şehrine 100 km uzaklıkta olan Qin Ling Shan Dağları'nda Ön-Türk Uygarlıkları tarafından inşa edilen 300 metre yükseklikte 100 piramit yer alıyor.

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