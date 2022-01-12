Çin'de dehşete düşüren görüntü! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

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Sosyal medya videolarına göre, Çin'de Kovid-19 olduğundan şüphelenilen insanları barındırmak için inşa edilen ve sıra sıra sıkışık metal kutulardan oluşan karantina kampları ortaya çıktı.

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Son uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, pandeminin başlangıcında Wuhan ve Hubei eyaletine uygulanan tedbirlerden bu yana en geniş olanı. O zamandan beri, Çin'in yaklaşımı, salgınlardan etkilenen daha küçük alanları kapatma stratejisine dönüştü.

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4 Şubat'ta Pekin'de başlayacak Kış Olimpiyatları'nın yaklaşması ve Omicron'un ortaya çıkması, salgını bastırmak ve Çin'in diğer bölgelerine yayılmasını önlemek amacıyla şehir çapında karantinaları geri getirdi.

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PANDEMİ GÖREVLİLERİ DÖVDÜ

Korku filmlerini aratmayan tesislerde kalanlar, dondurucu metal kutularda çok az yiyecek kaldığını söyledi. Görüntülere göre, kampın dışında bir adam çörek almak için evinden ayrıldıktan sonra pandemi çalışanları tarafından dövüldü.

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İddiaya göre tesislerde zorla tutulan bazı kişiler, 'Sparta' odalarının görüntülerini yayınladı. İnsanların kampların soğuk olmasından ve insanlara yeterince yiyecek verilmediğinden şikayet etti.

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İnternette geniş çapta paylaşılan görüntüler, insanların ahşap bir yatak ve tuvaletle döşenmiş küçük kutularda iki hafta kadar kalmaya zorlandıklarını gösteriyor.

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5.5 milyon kişiye ev sahipliği yapan Anyang'daki karantina tedbirleri, iki Omicron varyantı vakasının bildirilmesinden sonra Pazartesi günü geç saatlerde açıklandı. Konut sakinlerinin dışarı çıkmalarına izin verilmedi ve ihtiyaç maddeleri satanların dışında dükkanlar kapatıldı.

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20 MİLYON İNSAN EVLERİNE KAPATILDI

Anyang ve Yuzhou şehirlerinin, Xi'an'daki 13 milyon insanla birlikte karantina tedbirlerine alınmasından ve yiyecek satın almak için bile evlerinden çıkmalarının yasaklanmasından sonra Çin'de toplam 20 milyon insan evlerine kapandı.

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5,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan Anyang'da, iki Omicron varyantı vakasının rapor edilmesinin ardından Pazartesi günü geç saatlerde sıkı tedbirler uygulanmaya başlandı şehrin bazı sakinleri BBC'ye, binlerce insanın kamplara transfer edildiğini söyledi.

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Xi'an kamplarına gönderilenler arasında hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların olduğuna inanılıyor. İçerdekiler 'Sıfır Kovid' tedbirleriyle gözaltında tutulmanın dehşetini paylaşıyor.

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TÜM MEKANLAR KAPANDI

5 buçuk milyon nüfusa sahip olan Anyang'da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı.

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Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi'an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

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Çin sosyal medya sitesi Weibo'ya yüklenen resimler, sağlık görevlilerini polis arabalarıyla çevrili bir otobüs konvoyunun yanında tam koruyucu kıyafetler içinde gösterdi.

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İnternette yayınlanan diğer görüntüler, karantina tesislerindeki ucuz ranzalar ve küçük masalarla dolu sade yaşam alanlarını gösteriyordu. İnsanlar odaların soğuk olduğunu ve yetkililerin kalacak çocuklar ve yaşlılar için uygun düzenlemeleri yapmadığını iddia etti.

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'BURADA HİÇBİR ŞEY YOK'

Birisi şunları yazdı: "Burada hiçbir şey yok, sadece temel ihtiyaçlar... Kimse bizi kontrol etmeye gelmedi, bu nasıl bir karantina? Gece binden fazla kişiyi aldılar, çoğumuz yaşlı ve çocuk. Herhangi bir uygun düzenleme yapmadan bizi buraya yerleştirdiler."

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Geçtiğimiz haftalarda Weibo'da bir kişi, "Açlıktan ölmek üzereyim. Yiyecek yok, evimden dışarı çıkmama izin verilmiyor ve hazır eriştelerim bitmek üzere... lütfen yardım edin!" diye yazdı.

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ARTIK HER ŞEY YOLUNDA DEYİP DURMAYIN'

Bir başkası yaşananlara isyanını "Artık her şeyin yolunda olduğuna dair laflar duymak istemiyorum. Erzak bu kadar bol deniyor ancak bunları gerçekten insanlara vermezseniz işe yaramazlar" sözleriyle anlattı.

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Xi'an yetkilisi Chen Jianfeng gazetecilere verdiği demeçte, yerel hükümetin, toptancı pazarları ve süpermarketleri denetleyen kadrolarla birlikte dağıtımı hızlandırmak için işletmeleri harekete geçirdiğini söyledi.

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Resmi bir bildiriye göre eyalet yetkilisi Liu Guozhong, "Genel bir saldırı durumuna girdik" dedi ve toplumu koronavirüs vakalarından en kısa sürede temizleme hedefine ulaşmanın gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

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LAHANA KARŞILIĞI SİGARA, PİRİNÇ KARŞILIĞI TELEFON

Kentte gıda sıkıntısı kaygıları devam ederken, kent sakinlerinin son günlerde yiyecek değiş tokuşuna başladığı bildirildi. Sosyal medya paylaşımlarında, bazı kent sakinlerinin yiyecek karşılığında malzeme ve hatta teknolojik cihazlar önerdiği görüldü.

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Sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan video ve fotoğraflarda, lahana karşılığı sigara, bulaşık deterjanı karşılığı elma ve hijyenik ped karşılığı sebze değiş tokuş edenler var. Bir videoda da bir genç Nintendo Switch oyun konsolunu bir paket hazır makarna ve iki çörek karşılığında verirken kaydedildi.

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Wang soyadlı bir kent sakini RFA Haber'e yaptığı açıklamada "İnsanlar aynı binadakilerle değiş tokuş ediyor, çünkü yeterli yiyecekleri yok" derken, bir adamın pirinç karşılığında akıllı telefonunu ve tabletini verdiği bildirildi.

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Bir Weibo kullanıcısı da "Çaresiz vatandaşlar, değiş tokuş çağına geri döndü. Kulak çubuğu patatesle değiştiriliyor" derken, bir kullanıcı da durumu "ilkel topluma geri dönüş" diye tanımladı.

Çin'in düzinelerce kentinde görülen salgınlar, bu yıl denizaşırı ülkelerdeki salgınlardan daha ufak boyuttaydı ancak yerel yönetimlere, daha fazla yayılmayı önlemek için enfeksiyonların mümkün olduğunca erken tespit edilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlamaları söylendi, bu da zaman zaman seyahat ve turizmde kesintilere yol açan yeni tedbirleri tetikledi.