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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:15

Çin'de dehşete düşüren görüntü! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

Koronavirüs salgınını bastırmak için sık sık radikal ve sert önlemlere başvuran Pekin'in, binlerce insanı gece yarısı evinden zorla aldıktan sonra götürdüğü tesislerin fotoğrafları şok etkisi yarattı. Ülkede 20 milyon insanın evlerinden çıkması yasaklandı.

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