Çin, koronavirüs nedeniyle kapattığı sınırlarını üç yıl sonra açtı

1 / 18

Karantina zorunluluğunun bitişinin ardından bugün sabah saatlerinde ilk uluslararası uçuşlar Çin ana karasındaki havalimanlarına ulaştı.

2 / 18

Öte yandan, Çin'in kuzeyde Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Myanmar, Laos ve Vietnam ile kara sınırlarındaki 8 gümrük kapısından yolcu ve yük geçişleri normale döndü.

3 / 18

Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Guangcou şehrine Kanada'dan, Şıncın şehrine Singapur'dan ve Şanghay şehrine Yeni Zelanda'da gelen uçaklar, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin'e yapılan ilk seferler oldu.

4 / 18

Guangcou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın gün içinde Doha, Dubai, Cakarta, New York, Seul ve diğer şehirlerden 2 binden fazla yolcu beklediği bildirildi.

5 / 18

Şanghay Pudong Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde Kovid-19 kontrol ve tecrit noktaları kaldırılırken Yeni Zelanda'dan gelen ilk uçağın yolcuları hiçbir kontrol tedbiri olmadan terminalde bekleyen yakınlarına kavuştu.

6 / 18

Çin'in son 20 yılda en yoğun havalimanı olan Pudong, salgın öncesinde, 2019'da, yılda 39 milyon yolcuya hizmet verirken, karantina tedbirleri ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle bu sayı 2022'de 1,64 milyona gerilemişti.

7 / 18



8 / 18



9 / 18



10 / 18



11 / 18



12 / 18



13 / 18



14 / 18



15 / 18



16 / 18



17 / 18

