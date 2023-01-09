  • $18,783
  • 20,066
  • 1133.41
  • 5363.29

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 09:39

Çin, koronavirüs nedeniyle kapattığı sınırlarını üç yıl sonra açtı

Çin, koronavirüs salgınının başlamasının ardından uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerinin bugünden itibaren kaldırılmasıyla kapılarını dünyaya açtı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.