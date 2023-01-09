Çin, koronavirüs nedeniyle kapattığı sınırlarını üç yıl sonra açtı

Karantina zorunluluğunun bitişinin ardından bugün sabah saatlerinde ilk uluslararası uçuşlar Çin ana karasındaki havalimanlarına ulaştı.
Öte yandan, Çin'in kuzeyde Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Myanmar, Laos ve Vietnam ile kara sınırlarındaki 8 gümrük kapısından yolcu ve yük geçişleri normale döndü.
Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Guangcou şehrine Kanada'dan, Şıncın şehrine Singapur'dan ve Şanghay şehrine Yeni Zelanda'da gelen uçaklar, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin'e yapılan ilk seferler oldu.
Guangcou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın gün içinde Doha, Dubai, Cakarta, New York, Seul ve diğer şehirlerden 2 binden fazla yolcu beklediği bildirildi.
Şanghay Pudong Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde Kovid-19 kontrol ve tecrit noktaları kaldırılırken Yeni Zelanda'dan gelen ilk uçağın yolcuları hiçbir kontrol tedbiri olmadan terminalde bekleyen yakınlarına kavuştu.
Çin'in son 20 yılda en yoğun havalimanı olan Pudong, salgın öncesinde, 2019'da, yılda 39 milyon yolcuya hizmet verirken, karantina tedbirleri ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle bu sayı 2022'de 1,64 milyona gerilemişti.