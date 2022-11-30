Çiğ et yiyip kan içerek besleniyorlar! Modern yaşamı reddeden topluluk

Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait. Burada 2002 sayımına göre 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor. Tek amaçları hayatta kalmak.
Onların en büyük özelliği eti çiğ çiğ yemeleri. Dondurucu soğukta yaşayan Nenetler, modern yaşamı reddediyor.
21'inci yüzyıl yaşamından uzak görünen bu topluluk üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip.
Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyor.
Ancak, burada asırlar boyu yaşayan Nenet halkı için geyik bakıcılığı sadece iş ve geçinme değil, aynı anda hayatın manası anlamına geliyor.
Nenetlerin bulunduğu bölge artık dünya için çok önemli. Dünyanın bilinen doğalgaz rezervlerinin dörtte biri burada bulunuyor.
Uzun yıllar dünyadan olabildiğince kopuk yaşamayı tercih eden Nenetler doğalgaz rezervi nedeniyle inşa edilen raylarla artık dünyayla daha iç içeler.
Rusya'nın az bilinen halklarından Nenetler her yıl aynı zamanda Kış Kampı'na gitmek üzere dondurucu soğukta yola koyuluyor.