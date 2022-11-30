Çiğ et yiyip kan içerek besleniyorlar! Modern yaşamı reddeden topluluk

Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait. Burada 2002 sayımına göre 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor. Tek amaçları hayatta kalmak.

Onların en büyük özelliği eti çiğ çiğ yemeleri. Dondurucu soğukta yaşayan Nenetler, modern yaşamı reddediyor.

21'inci yüzyıl yaşamından uzak görünen bu topluluk üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip.

Nenetler hayvanlarını otlatmak için tam bin 100 kilometre yol alıyor.

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Ancak, burada asırlar boyu yaşayan Nenet halkı için geyik bakıcılığı sadece iş ve geçinme değil, aynı anda hayatın manası anlamına geliyor.