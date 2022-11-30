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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:29

Çiğ et yiyip kan içerek besleniyorlar! Modern yaşamı reddeden topluluk

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor. Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.

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