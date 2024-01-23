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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 01:06

Çiftçiler traktörlerle şehre indi... Fransa'da tarım politikalarına karşı dikkat çeken eylem

Fransa'nın Avignon kentinde bir araya gelen çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki gösterdi. Çiftçiler traktörlerle eylemlere katıldı.

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