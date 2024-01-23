Çiftçiler traktörlerle şehre indi... Fransa'da tarım politikalarına karşı dikkat çeken eylem

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Fransa'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti

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France Bleu'nün haberine göre, Avignon'da sendikaların öncülüğünde bir araya gelen 300'e yakın çiftçi, traktörleriyle bölge valiliğine doğru hareket etti.

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Üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kar elde edemediklerini dile getiren çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü.

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Öte yandan çiftçiler, tarım atıklarını yakarak, hükümetin sektöre ilişkin politikalarına tepki gösterdi.

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Avrupa Birliği'nde (AB) akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor.

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Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor.

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