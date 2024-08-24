Çiftçiler talebe yetişemiyor! Salatalık kullanılan tarifler trend oldu...

Açıklamada, her yıl ülkede yaklaşık 2 bin ton salatalık üretildiği belirtilerek yalnızca TikTok trendinin değil, çocukların yaz tatilinden dönmesinin ve henüz yeterince üretim yapılmamasının da "salatalık kıtlığına" etkisi olduğu ifade edildi.