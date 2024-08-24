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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:32

Çiftçiler talebe yetişemiyor! Salatalık kullanılan tarifler trend oldu...

İzlanda'daki çiftçiler, ana malzemesi salatalık olan tariflerin TikTok'ta trend olması nedeniyle salatalık satışlarının ikiye katlandığını ve artan talebe yetişmediklerini belirtti.