Cibuti'deki İstanbul Meydanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açılışını yaptı

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raloğlu, İstanbul Meydanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cibuti'de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Meydanın yapılmasına destek verenlere teşekkür eden Uraloğlu, "Dün Dostluk Barajı'mızı açtık, bugün de İstanbul Meydanı'mızı açıyoruz. Hayırlı olsun. Türkiye ve Cibuti her zaman kardeş olmuştur, bundan sonra da kardeş olacaktır. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum." dedi.