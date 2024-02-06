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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 13:38

Cibuti'deki İstanbul Meydanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti'de İstanbul Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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