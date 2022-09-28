CIA'in gizli operasyonları sergileniyor! Dünyanın en gizli müzesi

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Burası belki de dünyanın en sıradışı müzesi. Yürütülen gizli operasyonlarla ilgili objeler sergide yer alıyor.

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Müze, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın CIA'in Virginia'daki genel merkezinin içinde yer alıyor.

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Müze halkın ziyaretine kapalı. Sadece CIA çalışanları veya özel konukların gezmesine izin veriliyor. Son olarak CIA, kuruluşunun 75'inci yıldönümü dolasıyla müzenin kapılarını gazetecilere açtı.

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Müzede Usame bin Ladin öldürüldüğünde üzerinde bulunan silahın yanısıra Saddam Hüseyin'in deri ceketi de yer alıyor.

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Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Abbottabad'daki bina kompleksin modeli de sergilenenler arasında.

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Model, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2011 yılında gösterilmiş, Obama bu makete bakarak baskına onay vermişti.

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30 Temmuz'daysa Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin bulunduğu kompleks hedef alınmıştı.

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Operasyona onay vermesi için Biden'a bu kompleksin modeli gösterilmişti. İşte o model de müzeye kondu.

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Müzenin terörle mücadele ve özel operasyonlar için ayrılan bölümleri bulunuyor.

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Müzeyi ziyaret edenlerin sayısıysa gizli tutuluyor. Ziyaretçiler arasında Amerikan kongresi üyeleri, diğer istihbarat kurumlarının çalışanları ve yabancı yetkililer yer alıyor.

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CIA, müzedeki bazı objeleri online olarak görülebilir hale getirmeyi planlıyor.

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