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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:05

CIA'in gizli operasyonları sergileniyor! Dünyanın en gizli müzesi

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, genel merkez içindeki müzenin kapılarını gazetecilere açtı. Müzede gizli operasyonlarda kullanılan malzemeler sergileniyor.

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