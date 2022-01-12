Cehennem Kapısı kapanıyor! 1971'den bu yana alev alev yanıyor

Türkmenistan'da bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen ve 1971'den bu yana yanmakta olan ateşin söndürülmesi talimatı verildi.
Devlet Başkanı, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan çukurun, hem çevreyi hem de civarda yaşayanların sağlığını olumsuz etkilendiğini söyledi.
Berdimuhammedov, bilim insanlarını biraraya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.
Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan, yaklaşık 60 metre çapında ve 20 metre derinliğindeki kraterdeki ateş 1971'den bu yana aktif durumda.