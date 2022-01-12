Cehennem Kapısı kapanıyor! 1971'den bu yana alev alev yanıyor

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Türkmenistan'da bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen ve 1971'den bu yana yanmakta olan ateşin söndürülmesi talimatı verildi.

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Talimat Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'dan geldi.

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Devlet Başkanı, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan çukurun, hem çevreyi hem de civarda yaşayanların sağlığını olumsuz etkilendiğini söyledi.

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Berdimuhammedov, bilim insanlarını biraraya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

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Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan, yaklaşık 60 metre çapında ve 20 metre derinliğindeki kraterdeki ateş 1971'den bu yana aktif durumda.

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Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin de ilgi odağı durumunda.

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