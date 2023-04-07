  • $19,2558
  • 21,1421
  • 1243.27
  • 4912.31

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 12:48

Canlı yaşamının koruyucusu Türk bilim insanları Antarktika'da kirliliğin izini sürüyor

Türk bilim insanları, Antarktika'da bilimsel faaliyetleriyle geleceğe ışık tutarak kıtadaki insan kaynaklı kirliliklerin izini sürdü.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.