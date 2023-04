Canlı yaşamının koruyucusu Türk bilim insanları Antarktika'da kirliliğin izini sürüyor

"Toplanan numunelerde Türkiye'deki laboratuvarlarda çeşitli analizler yapacağız. Göllerde yapılan çalışmalarda 2 farklı zooplankton varlığı bulunmuş. Bu zooplanktonların görüldüğü en güney enlemlerdeki göl ekosistemleri bu yüzden büyük önem arz ediyor. Yapılan çalışmalarda alınan karot ve sediman numunelerinde on binlerce yıl öncesine ait zooplankton fosilleri bulunmuş, dolayısıyla gelecekte de bu hem bilimsel hem kültürel mirasın kalması için büyük çaba gösteriyoruz. Birleşik Krallık, Belçika ve Türkiye olarak çevrede bulunan bütün göllerin koruma alanı ilan edilmesi içinde çaba sarf ediyoruz. Büyük ihtimalle 2024 yılından itibaren burası koruma alanı olacak. Koruma alanı olunca tabii ki burada bilimsel çalışmalar devam edecek. Ancak belli kuralları olacak."

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Çevre Zabiti Dr. Burak Karacık da ada üzerinde bulunan göllerde yaptıkları örneklemelerde ağır metal ve organik kirleticilere bakacaklarını bildirerek, "Her ne kadar insan olmasa da insan kaynaklı olarak taşınan kirleticiler buraya geliyor. Özellikle pestisit gibi havasal taşınımla, atmosferik etkilerle buraya gelebiliyor ve canlıları da etkileyebiliyor." dedi.

"Çünkü oradaki ekosistemi etkilememek ve sadece bilim insanlarının araştırma yapmaları için ayrılmış bölgeler. Horseshoe Adası'nda böyle bir nokta yok, fakat üzerindeki göller Antarktika ekosistemi için çok önemli ve oraların ASPA yapılması planlanıyor. Biz de bu seneki seferimizde bu göllerin araştırılmasına özen gösterdik ve bu göllerden insan kaynaklı olabilecek kirlilik için örnekler aldık. Antarktika'dan 'su' ve 'buz' dahil her şeyin alınması yasak. Nedeni alanın koruma altında olması. Bilim insanları sadece buradan örnek alabiliyor ve bu örnekler için de özel izinler gerekiyor.

9 / 32



Bu izinlerin kontrolü için ve Antarktika'da karaya çıktığımızda, gemideyken, canlılara zarar vermememiz için her zaman bir çevre zabiti bulunduruyoruz. Eğer bilimsel bir çalışmanız yoksa penguenlere 5 metreden daha fazla yaklaşamıyorsunuz. Foklara da aynı şekilde yanaşmamanız gerekiyor. Bunlar neden önemli, çünkü; penguenlere eğer yanaşırsanız yumurtası varsa bunu bırakabiliyor, ortamdaki foklar rahatsız olabiliyor. Burası o kadar el değmemiş bir ekosistem ki son 200 yıl içerisinde keşfedilmiş ve tüm canlılar insandan korkmuyor, yanınıza geliyorlar ve merak ediyorlar. Fakat insan her zamanki gibi büyük etkisini gösterebiliyor ve kolonilerin ölmesine sebep olabiliyor. Bu yüzden bir çevre zabiti var ve her şeyin çok dikkatli yapılması gerektiğini gözlemliyor."