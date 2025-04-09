Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bosna Hersek'te ziyarete açıldı

Ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkardıklarını aktaran Karataş, şöyle devam etti:





"Çanakkale'ye Balkan coğrafyasından gelen binlerce asker var. İnsanlarla Çanakkale'de canlarını veren atalarının kahramansı mücadelesini burada paylaşmayı amaçlıyoruz. Şu ana kadar çok güzel geri dönüşler aldık."