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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2025 Çarşamba 17:03 |

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bosna Hersek'te ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi', Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretçilerle buluştu.

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