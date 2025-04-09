Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bosna Hersek'te ziyarete açıldı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) kampüsünde ziyarete açılan müzeyi gezenler, savaş dönemine ait materyal ve objeleri inceledi, videoları izledi.
Ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkardıklarını aktaran Karataş, şöyle devam etti:
"Çanakkale'ye Balkan coğrafyasından gelen binlerce asker var. İnsanlarla Çanakkale'de canlarını veren atalarının kahramansı mücadelesini burada paylaşmayı amaçlıyoruz. Şu ana kadar çok güzel geri dönüşler aldık."
Mobil müze, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 2021'de başlayan organizasyon kapsamında belirlenen rotada sergileniyor.