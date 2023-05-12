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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 12:47

'Buzlar kıtası' Antarktika, bu yıl rekor seviyede erimeye devam ediyor

Türkiye'nin 7'ncisini düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk bilim insanları, izledikleri seyir rotasında eriyen deniz buzlarının takibini yaparak küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını gözlemledi.

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