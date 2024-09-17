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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 15:08

Buranın lanetli olduğu iddia ediliyor! Yaklaşmaya bile korkuyorlar

Yüzyıllardır lanetli bölge olarak tanımlanan Bermuda Şeytan Üçgeninden kurtulan biri var mı?