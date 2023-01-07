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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 14:50

Burada ne yakılıyor ne de toprağa gömülüyor! Ölenlerin bedenine ne yapılıyor?

Endonezya'da ölüler gömülmüyor! Bali'nin Trunya köyünde hayatını kaybedenleri bedenleri ne yakılıyor ne de toprağa gömülüyor. Bakın bu köyde ölenlerin bedenine ne yapılıyor?

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