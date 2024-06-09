  • $32,3045
  • 34,8708
  • 2382.47
  • 10139

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Haziran 2024 Pazar 08:51

Bulgaristan'da tarihi seçim: Türkiye'de de sandıklar kuruldu

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.