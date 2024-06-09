Bulgaristan'da tarihi seçim: Türkiye'de de sandıklar kuruldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

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Seçimlerin Bulgaristan Türkleri için hayırlı olmasını dileyen ve çifte vatandaşları sandığa davet eden Güneş, "Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız bizler için çok kıymetli. Bizim akrabalarımız, dostlarımız ve yakın insanlarımız. Bizim vatandaşlarımız problemleri dile getirmek istiyorlarsa sandığa gidip bu dileklerini yansıtmalılar." dedi.