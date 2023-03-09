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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Mart 2023 Perşembe 11:11

Bu ormana adım atan intihar ediyor! Dünyanın en korkunç yeri

Japonya'da bulunan Fuji Dağı'na yakın bir bölgede bulunan Aokigahara ormanında her yıl yüzlerce kişi canına kıyıyor.

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