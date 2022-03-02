Bu böcek ölüm saçıyor! Kurbanlarının beyni ile besleniyor

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Dünyanın en tehlikeli böcekleriÇeçe SineğiKan emici ve iri bir sinek türüdür.

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Afrika'da görülen bu sineğin ısırığı uyku hastalığı bulaştırıyor ve daha sonra da ölümle sonuçlanabiliyor.

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Başkalaşım geçirecek olan larvalarını memeli bir hayvanın derisine yerleştirir.

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Bu lavralar, yerleştirildikleri hayvanların etiyle özellikle de beyniyle beslenirler. Kurban hayvan bu durumu hisseder ama ölüm kaçınılmazdır.

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PireKan emicidirler ve konakları arasında yer değiştirirlerken son derece tehlikeli hastalıkları da bulaştırabilirler.

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Vebanın insanlara bulaşmasında baş rolü oynayan keme piresi ve akrabaları ortaçağda Avrupa nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümünden sorumludur.

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Öpen Böcekler

Genellikle uyuyan insanları ağız çevresinden ve gözlerinden ısıran kanla beslenen böceklerdir. Chagas hastalığı yaydıkları için yılda ortalama 12.000 kişinin ölümüne neden olurlar.

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Mermi Karıncası

Amazonda yaşayan ve nörotoksin içeren zehire sahip olan dev böceklerdir.

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Isırığı çok şiddetlidir, mermi yemişsiniz gibi canınızı acıtabilir.

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Ateş Karıncası

Güney Amerika'da görülürler ve neredeyse toplu iğnenin başı kadar küçüktürler.

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Çok hızlı çoğalmaları ve agresif bir şekilde önlerine çıkan her şeyi ısırmalarıyla bilinirler.

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Dev Japon Eşek Arısı

Onlarcası, onbinlerce arıdan oluşan bir bal arısı kovanını toptan yok edebilir.

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Bu canlılarda bulunan venom zehiri yüzünden yılda ortalama 40 kişi ölüyor.

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Afrikalılaştırılmış Bal ArılarıSon derece agresif olan bu arılar saldırdıkları insanları yüzlerce metre kovalayabilirler.

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Yakalanan insanlar binlerce kez sokulduktan sonra genellikle ölürler.

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Dorylus Karıncaları

Bu canlıların milyonlarcası bir araya gelerek bir sürüyü oluştururlar.

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Asker karıncalar türünden olan bu karıncaların farklı stratejiler uyguladıkları gözlemlenmiştir.

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Hücum ettikleri zaman durdurulamaz bir hale gelirler ve yüzlerce farklı canlıyı tek bir hücumda öldürebilirler.

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Sivrisinek

Kan emmek için yaklaşırlarken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir.

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Her sene taşıdıkları kanlarla bulaştırdıkları sıtma hastalığı yüzünden 1 milyondan fazla kişi ölümüne yol açarlar.

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'BÖCEKLERİN KRALI' ANTALYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Amanos Dağları'nda meraklıları tarafından uzun dağ yürüyüşlerinde ağaç kovukları içinde aranan geyik böceği, Gündoğmuş'ta insanların yanına kendisi geldi.

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Gündoğmuş'ta, kurt üzümü olarak bilinen 'goji berry' tarımı yapan Abdullah Kıldan, önceki gün akşam saatlerinde misafirleriyle birlikte evlerinin önündeki verandada otururken geyik böceğinin yanan ışığa geldiğini söyledi.

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