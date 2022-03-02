Bu böcek ölüm saçıyor! Kurbanlarının beyni ile besleniyor

Afrika'da görülen bu sineğin ısırığı uyku hastalığı bulaştırıyor ve daha sonra da ölümle sonuçlanabiliyor.
Bu lavralar, yerleştirildikleri hayvanların etiyle özellikle de beyniyle beslenirler. Kurban hayvan bu durumu hisseder ama ölüm kaçınılmazdır.
PireKan emicidirler ve konakları arasında yer değiştirirlerken son derece tehlikeli hastalıkları da bulaştırabilirler.
Vebanın insanlara bulaşmasında baş rolü oynayan keme piresi ve akrabaları ortaçağda Avrupa nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümünden sorumludur.
Öpen Böcekler
Genellikle uyuyan insanları ağız çevresinden ve gözlerinden ısıran kanla beslenen böceklerdir. Chagas hastalığı yaydıkları için yılda ortalama 12.000 kişinin ölümüne neden olurlar.
Çok hızlı çoğalmaları ve agresif bir şekilde önlerine çıkan her şeyi ısırmalarıyla bilinirler.
Dev Japon Eşek Arısı
Onlarcası, onbinlerce arıdan oluşan bir bal arısı kovanını toptan yok edebilir.
Afrikalılaştırılmış Bal ArılarıSon derece agresif olan bu arılar saldırdıkları insanları yüzlerce metre kovalayabilirler.
Asker karıncalar türünden olan bu karıncaların farklı stratejiler uyguladıkları gözlemlenmiştir.
Hücum ettikleri zaman durdurulamaz bir hale gelirler ve yüzlerce farklı canlıyı tek bir hücumda öldürebilirler.
Sivrisinek
Kan emmek için yaklaşırlarken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir.
Her sene taşıdıkları kanlarla bulaştırdıkları sıtma hastalığı yüzünden 1 milyondan fazla kişi ölümüne yol açarlar.
'BÖCEKLERİN KRALI' ANTALYA'DA ORTAYA ÇIKTI
Amanos Dağları'nda meraklıları tarafından uzun dağ yürüyüşlerinde ağaç kovukları içinde aranan geyik böceği, Gündoğmuş'ta insanların yanına kendisi geldi.
Gündoğmuş'ta, kurt üzümü olarak bilinen 'goji berry' tarımı yapan Abdullah Kıldan, önceki gün akşam saatlerinde misafirleriyle birlikte evlerinin önündeki verandada otururken geyik böceğinin yanan ışığa geldiğini söyledi.