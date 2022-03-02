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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:44

Bu böcek ölüm saçıyor! Kurbanlarının beyni ile besleniyor

Dünyanın en tehlikeli böcekleri hangileri! Binlerce insana hastalık ve ölüm saçıyorlar... Dünyanın en tehlikeli böcekleriÇeçe SineğiKan emici ve iri bir sinek türüdür.

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